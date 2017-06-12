Новости Uber: сервис ввел новые тарифы и поминутную оплату

Больше всего тарифы выросли во Львове

Начиная с 9 июня сервис вызова такси Uber поднял тарифы и ввел поминутную оплату. Нововведения коснуться всех городов Украины, где работает Uber, кроме Киева. По словам представителей компании, это поможет «привлечь больше водителей на платформу».

Больше всего тарифы выросли во Львове. Здесь стоимость подачи авто подняли в четыре раза — с 4 до 16 грн, минимальная стоимость поездки теперь составляет 30 грн, а минута поездки стоит 1 грн.

В Одессе подача выросла с 5 до 14 грн, минута поездки стоит 1 грн, а минимальная стоимость поездки составляет 30 грн.

В Харькове тарифы не изменились. Здесь ввели только поминутную оплату — 0,3 грн в минуту.

В Днепре в сравнении с ценами на момент запуска поднялись все тарифы, кроме цены за километр пути.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Uber выплатит своим водителям $45 млн компенсации. В компании Uber Technologies Inc. утверждают, что недоплатили своим водителям в Нью-Йорке вследствие ошибки в финансовых расчетах, однако намерены это исправить. В среднем компенсация будет составлять 900 долларов на одного водителя, что в итоге будет стоить компании несколько десятков миллионов долларов.

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По материалам ain.ua