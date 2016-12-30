За или против: насколько популярен Amazon

В прошлом году Amazon использовали 83% американцев

Может, Amazon и стал самым популярным e-commerce веб-сайтом для новогоднего шоппинга в этом году, но это не означает, что все потребители предпочитают делать покупки именно на этом сайте.

Согласно изданию The Wall Street Journal, которое ссылается на данные Kantar Retail ShopperScape, 17% домохозяйств в США не используют Amazon для покупок, а это 22 млн домохозяйств в стране. Потребители, которые не пользуются Amazon, немного старше поклонников веб-сайта — в среднем им 57 лет и их средний доход ниже, чем у других потребителей. Более того, часто они проживают с детьми.

Издание The Wall Street Journal проводило исследование среди противников Amazon, которое выявило, что потребители не пользуются веб-сайтом по личным причинам, из-за недостатка дохода или из принципа.

Тем не менее превосходство Amazon на рынке e-commerce очевидно: продажи Amazon по всему миру выше, чем продажи двадцати следующих за ним по популярности ритейлеров в США, согласно данным eMarketer. Более того, ожидается, что в 2016 году прибыль Amazon достигнет 137 млрд долларов, что на 28% больше, чем в прошлом году.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon запатентовал летающие склады.

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По материалам pymnts.com