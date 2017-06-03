Запуск голосового помощника Samsung Bixby откладывается

Bixby столкнулся со сложностями при «изучении» английского языка

С запуском голосового ассистента компании Samsung, Bixby, придется еще немного подождать, об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Изначально Samsung запланировала запуск английской версии платформы на май. Однако этого не случилось. Согласно недавним сообщениям компании, запуск англоязычной версии Bixby следует ожидать в текущем месяце на рынке США. Дата запуска для других англоязычных стран — Австралии и Великобритании — пока не уточняется.

Согласно The Wall Street Journal, причиной задержки с запуском являются проблемы с разработкой английской версии Bixby – голосовой ассистент пока не может улавливать все особенности синтаксиса и грамматики английского языка.

Среди функций Bixby распознавание изображений (Bixby Vision), сбор новостей (Bixby Home), а также выполнение базовых команд (Bixby Voice).

Следует отметить, что Bixby Voice – это лишь часть платформы, запуск которой откладывается. Владельцы Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus могут пользоваться другими функциями Bixby, включая Home, Reminders и Camera, пока функция голосового ассистирования откладывается.

Вероятно, что Bixby станет неотъемлемой частью всех смартфонов Samsung. Владельцам более старых моделей Galaxy необходимо будет обновить свои девайсы, чтобы использовать Bixby.

Сейчас Bixby совместим лишь с ограниченным количеством приложений Samsung.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам pymnts.com