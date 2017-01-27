Интернет-бизнес в Украине: комментарии юристов и экспертов

Вчера в Киеве прошла встреча интернет-предпринимателей с профильными специалистами

Предприниматели, которые хотят открыть свой собственный бизнес, в настоящее время все чаще смотрят в сторону интернет-среды. При этом, они сталкиваются с множеством юридических аспектов, связанных не только с ведением бизнеса в Украине, но и с ведением его в виртуальном пространстве. Участники бизнес-встречи «E-meeting #1: законы, налоги, ответственность в E-commerce» — юристы-практики и профильные специалисты — постарались ответить на эти вопросы, а также разобрали кейсы некоторых игроков на рынке электронной коммерции Украины.

Прежде всего, эксперты обсудили принятый в сентябре 2015 года Закон «Об электронной коммерции». Безусловно, для бизнеса, который работает в интернете, принятие закона стало положительным моментом. Ведь он урегулировал базовые аспекты, касающиеся ведения торговли онлайн. Однако многие сферы, как то регулирование трансграничной передачи данных, защита интеллектуальной собственности, регулирование дистанционной торговли все еще требуют совершенствования.

Практикующие юристы заявляют, что отношения в сфере онлайн-торговли очень динамичны. И законодательное регулирование часто отстает от требований рынка.

Катерина Олейник, старший юрист в компании «Arzinger», напомнила интернет-торговцам о том, что самым важным на их сайтах является защита персональных данных пользователей. Она также отметила, что на сегодняшний день краеугольным камнем является идентификация продавца на сайте.

В продолжение темы, Елена Доманчук, адвокат, советник юридической компании «КПД Консалтинг» рассказала о том, какая информация должна быть размещена на сайте интернет-магазина:

полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ФЛП;

адрес предприятия или место регистрации ФЛП;

адрес электронной почты;

идентификационный код для юридического лица или ФЛП;

если деятельность предполагает Лицензию — серия, номер, срок действия и дата выдачи;

порядок формирования конечной стоимости товара по включению (не включению) определенных налогов в стоимость товара;

информация о стоимости доставки.

При этом, по словам юриста, такой же перечень информации должен содержаться при рассылке потенциальным потребителям электронных сообщений (email-рассылки) с коммерческими предложениями.

Галина Бакум, юрист, адвокат, партнер ЮЦ «Прецедент» рассказала о том, что интернет-магазины в Украине — это в большей части физлица-предприниматели, 2 группа плательщиков единого налога. Чаще всего они работают без РРО, то есть имеют оборот до 1 млн грн. Прием платежей осуществляют на личную карточку. При этом юрист напомнила, что использовать текущие счета физических лиц для проведения операций, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, запрещено.

Галина Бакум также рассказала о финмониторинге в банках, который бывает двух видов: обязательный и внутренний. Обязательному финмониторингу подлежат операции, сумма которых равна или превышает 150 тысяч грн и имеют хотя бы один из следующих признаков:

перевод денег на счета в оффшорные зоны;

купля-продажа за наличные чеков, дорожных чеков и т. д.;

финансовые операции с наличными (внесение, перевод, получение);

перевод средств за границу по договорам ВЭД, кроме тех, которые предусматривают фактические поставки товаров на таможенную территорию Украины.

Также особое внимание уделяется юрлицам или физлицам-предпринимателям, период деятельности которых еще не превысил трех месяцев. А также если операции на указанном счете не осуществлялись со дня его открытия.

Внутреннему финмониторингу подлежат финансовые операции, если возникают подозрения, основанные на критериях рисков. Их определяет субъект первичного финмониторинга, то есть обслуживающий банк. К таким признакам, например, относится регулярное (более трех раз в месяц) снятие наличных со счета клиента с предварительным зачислением на счет денежных средств.

Тимур Крюков, консультант Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства, глава организации «Фонд эффективного законотворчества» рассказал о том, как строится диалог между бизнесом и властью. По его словам, законотворцы быстрее услышат и отреагируют на заявление какого-то отраслевого объединения, чем непосредственно предпринимателей.

Кроме того, как отметил г-н Крюков, главная сложность — это отсутствие эффективной коммуникации между бизнесом и депутатами. К примеру, до принятия закона об электронной коммерции представители Парламента обращались к предпринимателям с просьбой предоставить консультации и внести правки в законопроект. Однако долгое время ответа не поступало.

В рамках мероприятия также прошла панельная дискуссия на тему «Вся правда о наложенном платеже». Ян Ружичка, независимый e-commerce эксперт, рассказал об организации наложенного платежа в Чехии. По словам Яна, наложенный платеж является самым популярным способом оплаты среди чешских покупателей (35% заказов). На втором месте по популярности — банковский перевод (32%). Картой на сайтах торговцев свои заказы оплачивают лишь 7% интернет-покупателей. В связи с популярностью наложенного платежа, наличие этого способа оплаты в перечне платежных возможностей в интернет-магазине обязательно. Чешские онлайн-торговцы пользуются услугами нескольких курьерских компаний, Чешской почты, а также имеют свои точки выдачи.

Украинские логистические операторы, которые участвовали в дискуссии («Нова пошта», Meest Express, «Ин Тайм») рассказали об услуге наложенного платежа, которую они предоставляют клиентам в сотрудничестве с банками или небанковскими финансовыми учреждениями (согласно текущему законодательству). На сегодняшний день лицензию на почтовый перевод денежных средств имеет только «Укрпочта». Поэтому игроки рынка выразили надежду на то, что их предложение примут во внимание и предоставят всем логистическим компаниям возможность предоставлять услугу перевода денежных средств без посредников.

Ирина Холод, CEO компании-организатора встречи Ukrainian E-commerce Expert, анонсировала проведение других мероприятий в формате e-meeting, которые будут посвящены обсуждению наиболее важных вопросов для нормального развития рынка e-commerce.

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