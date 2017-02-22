Деньги или искусство? ТОП-5 самых красивых монет современности

Что изображено на самых красивых монетах?

Продукцию современных монетных дворов сегодня сложно назвать просто рассчетным инструментом. Высокое мастерство чеканки монет наполняет кошельки граждан настоящими произведениями искусства.

Редакция PaySpace Magazine предлагает посмотреть, что изображено на монетах, которые последние пять лет получали награду «Монета года» за лучшее художественное решение. Организатором ежегодного международного конкурса является влиятельное в нумизматическом мире издание «Krause Publication» (США).

— 2017 —

10 евро «70-летие мира в Европе»

Италия, серебро, 2015

В 2015 году исполнилось 70 лет с момента окончания Второй мировой войны. Монетные дворы ЕС отметили это серией нумизматических монет. На аверсе итальянских 10 евро изображен голубь мира в руках у греческой богини Европы.

На реверсе – фрагмент фрески Амброджо Лоренцетти «Аллегория доброго и дурного правления в городе и деревне» в Палаццо Пубблико (Сьена, Италия).

— 2016 —

50 евро «Юдифь II»

Австрия, золото, 2014

Монета входит в серию, посвященную творчеству австрийского художника-модерниста Густава Климта. На аверсе изображен фрагмент его работы «Обнаженная Истина». На реверсе – «Юдифь II».

— 2015 —

100 евро «Благородный олень»

Австрия, золото, 2013

Первая монета в серии «Дикая Природа» изображает типичное для европейского континента животное – оленя. Нижняя часть монеты содержит декоративный дизайн, который придает всей серии отличительный характер.

— 2014 —

10 евро «Ив Кляйн»

Франция, серебро, 2012

Эта монета была отчеканена в 2012 году, к 50-ой годовщине смерти французского художника послевоенного времени Ива Кляйна. На аверсе изображен портрет Кляйна. На реверсе – одна из техник, в которой писал художник.

— 2013 —

1 лат «В тумане плачет окно»

Латвия, серебро, 2011

Серебряная монета квадратной формы посвящена 110-летнему юбилею латвийского поэта Александра Чака. На аверсе монеты изображено окно с отпечатками губ и листьев. На реверсе монеты изображена булыжная мостовая с надписями Александр Чак, а также указаны годы жизни латвийского писателя и поэта.

— 2012 —

2 шекеля «Иона во чреве кита»

Израиль, серебро, 2010

На аверсе монеты изображен номинал на иврите и английском, государственный герб Израиля, «Израиль» на иврите, английском и арабском языках и надпись «Иона в чреве рыбы».

На реверсе монеты изображен пророк Иона, который молится из чрева кита, где по легенде он провел три дня и три ночи.

Все эти монеты — коллекционные издания из драгоценных металлов. У обычных пользователей мало шансов подержать их в руках. Но это не значит, что монеты, которые попадают в обращение, уступают им по художественной ценности. Это подтверждает список номинантов на звание самой красивой монеты — 2017, которая находится в обращении.

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