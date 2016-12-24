Главные новости недели: национализация ПриватБанка и рекорды Bitcoin

PaySpace Magazine по традиции предлагает вспомнить ключевые события недели и поделиться своим мнением

ПриватБанк стал государственным

Главной новостью недели стала, несомненно, национализация крупнейшего украинского банка. Государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций ПАО «Приватбанк» и гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов. В начале недели в банке отмечали рекордный всплеск транзакций по снятию наличных в банкоматах. Какая текущая ситуация в банке и что ожидает его в будущем — читайте в наших материалах.

В Украине появится 1000-гривневая купюра?

В Украине вновь заговорили о 1000-гривневой купюре. Слухи, которые и ранее появлялись, на этот раз прокомментировала глава Нацбанк Валерия Гонтарева. Она развеяла миф о том, что такая купюра с изображением Пантелеймона Кулиша уже существует, но при этом оставила интригу в вопросе появления такой банкноты в Украине.

Цена Bitcoin стремительно растет

Цена на известную криптовалюту на этой неделе продолжает бить рекорды. Несколько дней назад ее стоимость превысила отметку в 800 долларов впервые с февраля 2014 года. Затем цена продолжила рост и достигла 870 долларов. Еще более интересно то, что на прошлой неделе пользователи из Украины побили рекорд по объему сделок по покупке и продаже биткоина на платформе LocalBitcoins. Показатель достиг 2 283 083 грн.

BNP Paribas провел первую транзакцию на базе Blockchain

Французский банк BNP Paribas совершил первый трансграничный B2B-платеж между корпоративными клиентами, используя технологию блокчейн. Платеж был совершен между компаниями Amcor и Panini. В банке подчеркнули потенциал технологии блокчейн в том, что касается сокращения времени на обработку платежа, незапланированных расходов и ошибок и управления наличкой в реальном времени.

Мир движется к cashless

Мир продолжает движение к безналичному обществу. Согласно изданию Bloomberg, центральный банк Дании остановил печать денежных банкнот и к концу декабря закроет свой последний монетный двор. Вывести из оборота наличку стремится не только Дания, такие попытки делают также Швеция и Норвегия.

На прошлой неделе мы обсуждали токены в Украине и первую доставка на дроне. Участвуйте в обсуждениях и следите за подборками самых популярных новостей!

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: ТОП лучших статей PaySpace Magazine в 2016