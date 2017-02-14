Как использовать YouTube для повышения онлайн-продаж — полезные советы

Популярный сайт обмена видео может быть использован для маркетинга и продаж

Сегодня исполняется 12 лет самому популярному видео-порталу интернета. За это время он прошел путь от простого хранилища видеороликов до глобального видеохостинга с массой возможностей для монетизации.

В этом обзоре мы собрали несколько советов, которые помогут эффективно использовать YouTube в электронной коммерции. Если вы занимаетесь продажей товаров через интернет — обратите внимание на этот канал. Он поможет укрепить позиции бренда и подтолкнет зрителей к покупке.

Какой тип видео загружать?

Главное правило YouTube – контент не должен быть слишком сложным. Вы можете просто снимать на камеру своих сотрудников, которые интересно рассказывают о товарах.

Несколько идей для видеоконтента:

Как использовать продукт: если вы продаете сложное оборудование, будет уместно объяснить на видео, как его использовать в повседневной жизни

Как создавался продукт: всем интересно узнать, что происходит с товаром до того, как он попадает на полку магазина

Как работает команда магазина: обычный день в офисе, отзывы сотрудников – покажите своим клиентам, что в интернет-магазине работают не роботы

Как был основан магазин: видеоролики о истории возникновения и принципах компании полезны для бренда, особенно на начальных этапах

Как должен выглядеть канал?

Ваш канал на YouTube должен быть оформлен так же, как и сайт. Это часть стратегии по узнаваемости бренда.

Видеоканал Rozetka

Как часто публиковать видео?

Когда работа над внешним видом YouTube-канала завершена, нужно задуматься о его наполнении. Делать это нужно так же регулярно, как и наполнять блог о продуктах магазина. Сначала раз в месяц, а со временем – раз в две недели.

это самый лучший способ привлечь больше людей к каналу — привыкнув к постоянству, они будут ждать новые ролики.

регулярное наполнение канала – способ улучшить позиции видеороликов в выдаче.

Как использовать текст?

В YouTube есть возможность добавлять субтитры. Их тоже можно использовать для продвижения товара — добавлять информацию о продукте, пояснения и др.

Что точно стоит включить в субтитры:

ссылку на страницу продукта, о котором идет речь на видео

ссылку на главную страницу

ссылку на подборку похожих видео, которые могут заинтересовать зрителя

На видео YouTube подробно описано, как можно дополнить видеоролик с помощью текста.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Это далеко не все возможности YouTube по продвижению своего интернет-магазина. В США ресурс запустил возможность продажи товаров прямо из видеороликов. А в Лондоне был создан первый традиционный магазин, где видеоблогеры смогут продавать свою уникальную продукцию.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Шесть лет онлайн: Instagram покоряет e-commerce