Ожидания и виртуальная реальность: ТОП-5 достижений Pokemon Go

Год назад в это время мир захватили покемоны

Люди со смартфонами массово ходили по улицам в поисках этих виртуальных существ. А бизнес пытался использовать игру в коммерческих целях, привлекая участников игры к своим заведениям. Пик интереса и восхищения игрой продержался примерно 2 месяца. Такого срока оказалось достаточно, чтобы удовлетворить ностальгию по детству.

Тем не менее, определенный сегмент пользователей остался предан игре, несмотря на частые ошибки в программе и весьма примитивную графику. Теперь Pokémon Go отмечает свою первую годовщину, а редакция PaySpace Magazine предлагает посмотреть, чего игре удалось достичь за этот год.

По данным компании Niantic, разработчика игры, с момента ее запуска 6 июля 2016 года она была скачана 750 миллионов раз. Pokémon Go стала культурным феноменом — хотя реализация в ней дополненной реальности носит весьма примитивный характер, игра ознакомила миллионы пользователей с возможностями этой технологии в мобильных приложениях.

Исследователи рынка подсчитали, что Pokémon Go в 2016 году принесла создателям 950 млн долл дохода. При этом отметки в 600 млн долл прибыли Pokémon Go достигла быстрее, чем любая другая игра за всю историю — менее чем за 90 дней. Примечательно, что такого результата Candy Crush Saga добилась за более чем 200 дней, Puzzle & Dragons — за 400, а Clash of Clans — за 500 дней.

Niantic предлагает предприятиям спонсорскую программу. Она заключается в том, что разработчики игры помещают в реальных заведениях и магазинах покемонов, привлекая к ним игроков. За год компания привлекла около 500 млн посетителей в более чем 35 тыс спонсорских локаций. Известно также, что одно уникальное посещение в день в рамках партнерской программы стоит предприятию 50 центов.

С момента запуска Pokémon Go до конца мая 2017 года общая дистанция, которую прошли игроки, составила 15,8 млрд км. Для сравнения, окружность Земли по экватору составляет всего лишь 40 тыс км.

Весной этого года Джон Ханке, генеральный директор Niantic, сообщил, что игра по-прежнему процветает и может похвастаться 65 млн активных пользователей в месяц. Так, Pokémon Go опережает Minecraft, у которого соответствующий показатель меньше на 10 млн игроков. Правда, Pokémon Go, в отличие от Minecraft, можно скачать бесплатно. Но все равно, показатель свидетельствует о том, что положение игры на рынке достаточно выгодное.

В Pokémon Go решили отметить эти достижения и свою первую годовщину не только внутриигровыми ивентами, но и масштабным мероприятием в реальном мире. Так, 22 июля в Грант парке Чикаго, США, состоится первый Pokémon GO Fest. Продажа билетов стартовала не так давно — 19 июня. Но они уже полностью раскуплены. Волна официальных ивентов захлестнет и Европу — они запланированы вплоть до сентября в крупных торговых центрах. Уже известно, что посетителей этих мероприятий ждут редкие покемоны и награды.

