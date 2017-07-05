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Как виртуальная реальность изменит бизнес — инфографика

05.07.2017 9:49 Елена Филатова

Все, что вы хотели знать о виртуальной и дополненной реальности

виртуальная реальность

Виртуальная реальность меняет бизнес Фото: plusonline.nl

Идея использования виртуальной и дополненной реальности в коммерческих целях зародилась еще в 80-х годах прошлого века. Однако уровень развития технологий не позволял воплотить эти идеи в жизнь. Несколько десятилетий спустя виртуальные образы все же начали появляться в повседневной жизни — ряд компаний уже успешно используют этот тренд. Давая своим клиентам возможность частично или полностью погрузиться в цифровой мир.

Подробнее о том, что происходит в новой отрасли и как бизнес происпосабливается к требованиям клиента цифровой эпохи — смотрите на инфографике, которую составили эксперты компании веб-разработчика skilled.co.

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Рубрики: ИнфографикаСтатьиТехнологии

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