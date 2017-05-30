Технотренды 2017: часть 4. Время виртуальной реальности пришло

Виртуальная реальность — один из основных технологических трендов 2017 года

В своем ежегодном исследовании “Технотренды 2017” компания GfK назвала основные технологии, которые повлияют на жизнь потребителей и их поведение в ближайший год. В этом году эксперты выделили 5 основных технотрендов: мобильные платежи, автономные машины, носимые устройства, умный дом и виртуальная реальность. Мы продолжаем серию публикаций, посвященных этим трендам. В предыдущих вы можете почитать о мобильных платежах, носимых устройствах и умном доме. В этой мы рассматриваем следующий тренд — виртуальная и дополненная реальность.

Возможно, вы и раньше слышали подобные прогнозы. Но на этот раз эксперты уверены: 2017-й станет годом, когда виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR) выйдут на массовый рынок. Одной из предпосылок этому стал успешный запуск VR-гарнитуры от PlayStation в 2016 году. Теперь все крупные игроки, включая Facebook, Google и Microsoft, смотрят в этом направлении. Тем не менее, для начала потребителям необходимо понять, как они могут использовать виртуальную реальность в личной и профессиональной жизни. Только после этого мы увидим всплеск на рынке.

В ходе исследования GfK в 2016 году более трети опрошенных потребителей отметили, что концепция виртуальной реальности кажется им “очень привлекательной”. Так что же сдерживает этих потребителей от использования VR и AR? В первую очередь, это по-прежнему высокая цена гарнитур VR (так ответили 73% опрошенных). На втором месте — стоимость другого аппаратного обеспечения (64%). Также среди причин — опасения по поводу безопасности при использовании VR вне дома (61%), невозможность поделиться опытом с другими (44%), обеспокоенность по поводу морской болезни (33%) и реклама (26%).

Почему же эксперты так уверены в том, что 2017-й станет годом виртуальной и дополненной реальности?

Во-первых, виртуальная реальность становится все более доступной для потребителей. Кроме VR-гарнитуры PlayStation, есть HTC Vive и Oculus Rift, оба из которых предлагают игровой опыт высокого класса. Более доступные обычному потребителю варианты смартфонов включают Google DayDream и Samsung Gear, оба из которых будут обновлены и улучшены в ближайшем будущем. Учитывая, что известные и надежные технологические бренды заявили о своих планах выхода на рынок VR и AR, потребительский спрос будет расти.

Потенциал VR будут стремиться использовать все больше отраслей. От шоппинга до путешествий, от обучения до здравоохранения — разные сферы видят для себя перспективы в использовании виртуальной реальности. Чтобы сфера VR привлекала не только любителей инноваций, но и обычных потребителей, необходимо, чтобы они увидели в ней практичность и полезность для себя.

Исходя из предыдущего пункта, бренды и компании в сфере VR должны понимать потребности клиентов. Только в этом случае их может ждать успех. Технология должна быть легко интегрирована в повседневную жизнь — этого хочет массовый потребитель.

Виртуальная реальность — только начало. Она предоставит платформу для разработки дополненной реальности и смешанных реалий.

“На сегодняшний день потребителям трудно, иногда даже невозможно представить, как виртуальная и дополненная реальность могут вписаться в их жизнь. Мы уверены, что что-то изменилось с запуском VR-гарнитуры PlayStation в прошлом году. Впервые обычные пользователи получили опыт использования VR и AR. Теперь компании из разных индустрий — туризм, образование, здравоохранение, торговля, медиа — заинтересованы во внедрении виртуальной реальности и предоставлении потребителям новых преимуществ. Именно поэтому 2017 год станет поворотным моментом для виртуальной и дополненной реальности”.

Ключевые цифры и факты из исследования GfK, посвященного технотрендам 2017 года (раздел «Виртуальная реальность»), приведены в инфографике ниже.

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