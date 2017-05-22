Google представил автономный шлем виртуальной реальности

Новый VR-шлем от Google сможет работать без подключения к ПК, смартфону или внешним сенсорам

Компания Google представила новый автономный шлем виртуальной реальности, который работает без подключения к ПК или внешним сенсорам для обеспечение высококачественной графики и отслеживания движений.

Над проектом Google работает совместно с HTC и Lenovo. Продукт будет запущен позже в текущем году. Об этом в компании рассказали в ходе ежегодной конференции I/O developer conference, ориентированной на разработчиков.

В отличии от уже существующего VR-шлема от Google, Daydream, и Gear VR от компании Samsung, которым для работы требуется подключение к смартфону, новый шлем будет абсолютно автономным.

Устройство будет поддерживать технологию WorldSense, которая усиливает эффект полного погружения, обеспечивая возможность физического передвижения в пространстве. Благодаря технологии пользователь сможет уходить от удара мяча или уклоняться от нападающего противника.

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По материалам ft.com