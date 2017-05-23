Технотренды 2017: часть 3. Умный дом как лучший помощник человека

Умный дом — один из основных технологических трендов 2017 года

В своем ежегодном исследовании “Технотренды 2017” компания GfK назвала основные технологии, которые повлияют на жизнь потребителей и их поведение в ближайший год. В этом году эксперты выделили 5 основных технотрендов: мобильные платежи, автономные машины, носимые устройства, умный дом и виртуальная реальность. Мы продолжаем серию публикаций, посвященных этим трендам. В предыдущей фокусом были носимые устройства. В этой мы рассматриваем следующий тренд — умный дом.

Умные дома — это та сфера применения технологий, которая не испытывает недостатка в рекламе. Наверняка все слышали прогнозы касательно того, какими наши дома станут в ближайшем будущем. В то время как интерес потребителя в технологиях умного дома растет, существует и ряд препятствий, которые должны преодолеть производители, розничные торговцы и технологические гиганты. Эти барьеры должны быть полностью устранены, прежде чем потребители поймут в полной мере удобства умного дома и будут ими пользоваться.

В настоящее время, с точки зрения использования умного дома, самым популярным устройством является Smart TV. В 2016 году в Европе продажи умных телевизоров составили 17,38 млн единиц, по сравнению с 5,61 млн в 2011 году. В Латинской Америке продажи этих устройств выросли до 6,48 млн единиц с 1,04 млн в 2011. На Ближнем Востоке и в Африке аналогичный показатель составил 2,78 млн в 2016 году по сравнению с 348 552 в 2011.

По сравнению с этими темпами роста продажи других устройств из категории “умный дом” — домашняя автоматизация и безопасность, большие и малые бытовые приборы, связь и контроль — значительно отстают. Ведь несмотря на потенциальные преимущества, которые эти подключенные устройства могут принести домовладельцам, по-прежнему остаются серьезные барьеры, которые мешают этому рынку стать массовым.

Рассмотрим три направления, на которых необходимо сфокусироваться для стимулирования развития сферы умного дома.

Простота и удобство для пользователя . Это ключ ко всему, на самом деле. В наше время все потребители требуют хорошего пользовательского опыта. По сути, они хотят простоты и удобства использования, понятных и полезных решений. В наше время множество технологий и решений, не говоря уже о разнообразии производителей и технологических компаний, сбивает с толку потребителей. Вот почему эксперты настаивают на том, что массовое распространение устройств для умного дома в значительной степени зависит от межотраслевого сотрудничества и коммуникации.

. Это ключ ко всему, на самом деле. В наше время все потребители требуют хорошего пользовательского опыта. По сути, они хотят простоты и удобства использования, понятных и полезных решений. В наше время множество технологий и решений, не говоря уже о разнообразии производителей и технологических компаний, сбивает с толку потребителей. Вот почему эксперты настаивают на том, что массовое распространение устройств для умного дома в значительной степени зависит от межотраслевого сотрудничества и коммуникации. Четкое информирование людей о преимуществах умного дома. Преимущества технологий умного дома и то, насколько они улучшат нашу жизнь, необходимо четко донести до потребителей. При этом, сообщения должны быть адаптированы к различным потребностям каждой части рынка. Например, когда в ходе исследования у людей спросили, почему они контролируют умные устройства в своем доме, ответы отличались по возрастным группам. 62% опрошенных представителей поколения беби-бумеров ответили, что хотят “сэкономить деньги путем уменьшения расходов на коммунальные услуги”. Представители поколения Х преимущественно выбирали ответ “хочу сохранить свой дом в безопасности и сохранности”. 39% миллениалов отметили, что это “модно и перспективно”.

Целевой аудиторией являются миллениалы (особенно поколение Y). Без сомнений, миллениалы являются самыми активными адептами в области умного дома. 36% из них уже контролируют или мониторят устройства в доме с помощью смартфона, планшета или компьютера. Именно на эту группу пользователей должны быть нацелены производители и ритейлеры.

“Ажиотаж вокруг полностью укомплектованного умного дома продолжается, но мы еще далеки от реализации всей идеи. С успешным запуском Amazon Echo мы увидели, что голосовые интерфейсы интуитивно и легко способны войти в жизнь людей. В 2017 году мы увидим, что новые глобальные бренды предложат рынку свои решения, которые будут способствовать дальнейшему росту проникновения в этой сфере. Самыми успешными будут те, которые смогут предоставить удобство и простоту использования, которые потребители жаждут. Однако более реалистичным является то, что эти устройства будут обеспечивать компаниям прирост прибыли. Массовое проникновение вряд ли произойдет в этом году, пока производители, розничные торговцы и технологические игроки не соберутся вместе, чтобы устранить препятствия на пути к действительно умному дому”.

Ключевые цифры и факты из исследования GfK, посвященного технотрендам 2017 года (раздел «Умный дом»), приведены в инфографике ниже.

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