Сюрприз! Неожиданные прогнозы развития FinTech в 2017

Такого поворота событий никто не ожидал

Хаскэл Гарфинкель, специалист по FinTech в консалтинговой компании PwC, рассказал о неожиданных факторах, которые будут формировать Вселенную финансовых технологий в 2017 году.

FinTech постоянно меняется, легко увлекая своих последователей в мир завышенных ожиданий и хаоса. Эксперты помогут разобраться, каких изменений в отрасли действительно стоит ждать.

Все усилия финтеха перестроить систему управления капиталом привели к пресыщению рынка робо-консультантами. 9 из 10 крупнейших американских компаний по управлению капиталом уже разработали или рассматривают возможность разработки собственных роботов.

Такой стадный инстинкт сведет на нет привлекательность автономных робо-консультантов, понижая их до уровня еще одного канала сбыта услуг.

По сути, blockchain — это программный код, который, как и другие языки, уязвим. Поэтому различные blockchain-приложения и протоколы рано или поздно станут мишенью для кибератак. Компаниям придётся учитывать это в построении своих бизнес-моделей.

Концепцию вознаграждения покупателей за постоянные покупки в одном и том же магазине нужно пересмотреть. Ведь сегодняшними бонусами становится все сложнее удержать клиентов, или повлиять на их потребительские привычки. В мире смартфонов пользователи ждут мгновенных скидок и персональные предложения.

Традиционные продукты сохранят 100% долю рынка страхования, несмотря на шумиху вокруг InsurTech и инвестиции в эту сферу. Регулирование в этой отрасли гораздо более запутанное по сравнению с банковской деятельностью. FinTech-стартапы будут рассматривать возможности слияния с банками. Ведь это сразу упростит им процесс кредитования, приема депозитов и в целом существования в непростой регулятивной среде.

2017 станет годом консолидации FinTech рынка. Сильнейшие останутся, слабые потерпят поражение. Приобретение банка – хороший способ удержаться на плаву.

Индустрия FinTech быстро меняется – поэтому аналитики DeNovo PwC советуют избегать банальных прогнозов и самостоятельно анализировать ситуацию.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Что прогнозировали эксперты на 2016 год и какие из этих предстазаний сбылись — читайте в нашем материале FinTech в 2016: сбылись ли прогнозы экспертов

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