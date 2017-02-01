ТОП-10 самых старых банков мира

В мире существуют банки, которые работают уже более пяти веков, спокойно пережив множество войн, правителей и экономических кризисов

Надежность и репутация банка — главные критерии, на которые обращает внимание потенциальный клиент. Чем дольше банк существует на рынке — тем больше поводов доверять ему.

Это подтверждает опыт первого банка Южной Кореи — Shinhan Bank. Сегодня исполняется 120 лет с тех пор, ка финучреждение впервые открыло свои двери для клиентов. Более чем за столетие банк не только не заставил вкладчиков усомниться в своей платежеспособности. Но и накопил внушительный капитал. Активы банка составляют $260 млрд.

Редакция PaySpace Magazine предлагает вспомнить десятку банков, которые появились задолго до корейского Shinhan Bank и работают по сей день.

1. Monte dei Paschi di Siena — Италия, 1472 г

Банк был основан 27 февраля 1472 года Генеральным советом Сиенской республики для выдачи займов по малым процентным ставкам неимущим жителям. Monte dei Paschi di Siena — это старейший банк в мире, работающий до сих пор. Имеет свыше 2000 отделений и 4,5 млн пользователей. В штаб-квартире банка, Палаццо Салимбени, хранится собрание произведений искусства и уникальные исторические документы, принадлежащие банку. Коллекция недоступна для обывателей.

2. Berenberg Bank — Германия, 1590 г

Старейший банк Германии и второй старейший в мире из работающих. Физически Berenberg Bank расположен в Гамбурге. Основатели банка — братья Беренберг, Ганс и Поль, торговали одеждой и занимались импортом и экспортом. Период становления и развития банка очень удачно совпал со временем расцвета Гамбурга. Город быстро стал центром торговой и финансовой деятельности, и предприниматели преуспели в своём деле вместе с другими членами небольшой группы голландцев, у которых в Гамбурге даже не было полных гражданских прав. Компания быстро росла и накапливала средства, на которые в конце концов и был открыт банк, здравствующий до сих пор.

3. Stadsbank van Lening — Голландия, 1614 г

Кредитный банк в Амстердаме был основан в 1614 году. Банк состоит из шести отделений, двух магазинов и аукционного дома. Stadsbank van Lening принимает в качестве залога ювелирные изделия из золота, серебра, бриллиантов, а также такие товары, как велосипеды, музыкальные инструменты и цифровые камеры. Вещи находятся в залоге 6 месяцев, если же их не выкупают обратно, то такие вещи превращаются в лоты аукционного дома. Торги проводятся 1 раз в месяц для ювелирных изделий и 1 раз в 2 месяца для других. Невыкупленные товары отправляются в магазины компании.

4. Sveriges Riksbank — Швеция, 1668 г

Банк Швеции считается не только одним из самых старых банков, но и старейшим центральным банком в мире. При основании носил название Банка государственных сословий (Riksens ständers bank). Современное название получил в 1866 году, когда сословный орган управления был устранен.

Сегодня помимо функций регулятора, Банк Швеции занимается присуждением Нобелевской премии по экономике.

5. C. Hoare & Co — Англия, 1672 г

Старейший банк в Великобритании и пятый старейший банк в мире. Основанный в 1672 году сэром Richard Hoare, C. Hoare & Co остается в семейной собственности, и в настоящее время управляется одиннадцатым поколением прямых потомков Hoare.

Richard Hoare был успешным ювелиром. В то время ювелиры обладали безопасными помещениями и необходимыми ресурсами, именно поэтому он начал кредитовать своих клиентов. С этого начался банк C. Hoare & Co. Символом его бизнеса стала кожаная позолоченная бутылка.

6. Metzler Bank — Германия, 1674г

Metzler Bank — частный банк со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне. Metzler Bank является вторым старейшим банком в Германии, и с момента своего основания в 1674 до настоящего времени находится в исключительной собственности семьи основателей.

В 1742 году сын основателя Benjamin Metzler был избран в совет директоров Франкфуртской фондовой биржи. С тех пор собственники банка непрерывно представлены в органе управления Франкфуртской фондовой биржи.

7. Barclays — Англия, 1690 г

Barclays — один из крупнейших в Великобритании и мире финансовых учреждений с широким представительством в Европе, США и Азии. Операции конгломерата осуществляются через дочерний Barclays Bank PLC.

Современный банк образован в 1896 году, когда несколько мелких лондонских и провинциальных английских банков стали выступать под единой маркой Barclays and Co. Barclays является генеральным спонсором Английской футбольной Премьер-лиги.

8. Coutts — Англия 1692 г

Интересно, что один из старейших банков в мире Coutts изначально банком не являлся в принципе. Это был небольшой магазин, созданный на пляже Лондона, принадлежавший ювелиру и банкиру Джону Кэмпбеллу.

Но в 1712 году основатель скончался, оставив бизнес на членов его семьи. А в 1755 году внучка Кэмпбелла вышла замуж за торговца и банкира по имени James Coutts, который и воспользовался ресурсами магазина для создания кредитной организации. Именно тогда банк стал известен как Campbell & Coutts.

Сейчас Coutts является частным банком, который полностью принадлежит Royal Bank of Scotland Group.

9. Bank of England — Англия, 1694 г

Еще один европейский центральный банк в списке. Банк первоначально был воздвигнут в роли казначейства для английского правительства. Сейчас же он полностью выполняет все функции регулятора, соответственно о его закрытии говорить и не приходится.

Здесь же произошло одно из самых скандальных ограблений в мире. Так, в 2006 году управляющий депозитарием банка был вынужден открыть хранилище, где лежало девяносто два с половиной миллиона долларов, так как грабители держали в заложниках всю его семью.

10. Bank of Scotland — Шотландия, 1695 г

Банк основан в 1695 году, и его главный офис размещается в городе Эдинбург. Существование этого банка доказывает, что нет ничего более постоянного, чем временное. Банк Шотландии основали актом парламента для того, чтобы поддерживать предпринимательство в стране сроком на 21 год.

Это первое и последнее коммерческое учреждение, которое было создано парламентом Шотландии и функционирует по сей день. Поначалу банку нельзя было давать кредиты правительству без одобрения парламента, это подчеркивало направленность банка на развитие бизнеса в перспективе. Кроме того, именно Bank of Scotland начал первым в стране начал печать собственных бумажных денег.

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По материалам DekaTop