В Украине запретили российские соцсети: комментарии экспертов

Как отреагировали на запрет российских соцсетей и онлайн-сервисов украинские эксперты — читайте далее

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, украинским интернет-провайдерам придется блокировать доступ к сервисам Яндекс и социальным сетям, которые входят в группу Mail.ru — VK и Одноклассники. Редакция PaySpace Magazine публикует подборку мнений украинских экспертов об этом запрете.

Александр Ольшанский, лидер украинского онлайн-комьюнити, идеолог создания крупнейшей в стране конференции, посвященной интернет-бизнесу, высказался против указа Порошенко. Связывая запрет на использование некоторых интернет-ресурсов с ограничением свободы.

Михаил Чобанян, эксперт в области Bitcoin и Blockchain, считает, что запрет наоборот послужит толчком к самообразованию граждан — они научатся обходить ограничения с помощью технических средств.

Денис Довгополый, президент украинского акселератора для технологических стартапов GrowthUp, обратил внимание на прибыль, которую российские компании получают от бизнеса в Украине.

Интернет-деятель в сфере PR, Сергей Дидковский дал краткий обзор сервисов, которыми можно пользоваться вместо российских ресурсов.

Яника Мерило, инноватор, инициатор многих нововведений и опытный венчурный инвестор, привела в качестве примера опыт Эстонии в регулировании интернет-пространства.

Юрист Ростислав Кравец отметил, что принимать такие меры нужно было еще три года назад.

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