7 важных мыслей Стива Возняка: про Apple, Джобса, деньги и счастье

Как настоящий гик относится к деньгам, что думает о счастье и об Apple после Джобса, и как ведет себя в соцсетях — читайте в обзоре

Более 40 лет назад Стив Возняк изобрел первый персональный компьютер – Apple I, положив начало созданию известной на весь мир компании. И несмотря на то, что спустя годы этот бренд ассоциируется в первую очередь со Стивом Джобсом, вклад Возняка в развитие Apple огромен.

Сегодня Стив Возняк, также известный как WOZ, — это тот же влюбленный в технологии и технику изобретатель. Он участвует в крупных технических конференциях, чтобы вдохновлять молодых изобретателей. Удостоен ряда почетных степеней за вклад в технологии. И продолжает заниматься изобретениями — с 2014 года он является главным научным консультантом в IT-компании Primary Data.

30 сентября сооснователь компании Apple впервые выступит в Киеве на конференции OLEROM FORUM 1. Редакция PaySpace Magazine узнавала из интервью последних лет, чем живет известный изобретатель и что думает об Apple, деньгах и соцсетях.

О Стиве Джобсе

Стив Джобс не участвовал в создании ни одного из моих проектов — компьютеров Apple I и Apple II, а также интерфейсов принтеров, дискет и других изобретений, которые я сделал для улучшения ПК. Он не знал технологий. Он никогда не проектировал ничего как инженер-аппаратчик, и он не знал программного обеспечения. Он хотел быть важным, а важные люди — всегда деловые. Вот к чему он стремился — цитата из интервью для YouTube-канала Reach A Student

Тем не менее, Стив не раз говорил о Джобсе, как о краеугольном камне успеха Apple.

Он продал Apple II, продукт, который принес нам все наши деньги в течение первых 10 лет. Я всего лишь разработал его

Называя Джобса своим другом, Возняк не отрицает, что у главы Apple был сложный характер.

Самые креативные сотрудники Apple, которые работали над Macintosh, покинули компанию и отказались когда-либо сотрудничать с Джобсом снова. Из-за плохого характера Стива, Apple потеряла впечатляющие таланты — в интервью с Business Journal.

Об Apple

«Я очень доволен тем, как идут дела у Apple», — сказал WOZ на конференции Paypal FinTech Xchange 2016.

За пять лет во главе компании Тиму Куку удалось удвоить ее доход. Когда он вступал в должность, годовой доход Apple равнялся 100 млрд долларов. К 2017 показатель вырос до 200 млрд.

Также среди положительных сторон Тима Кука как CEO, Возняк отметил отказ сотрудничать с ФБР и предоставлять ведомству данные о владельцах техники Apple.

«Я восхищаюсь Тимом Куком за то, что он встал на защиту частной жизни людей, потому что всю свою жизнь Apple заставляла меня задаваться вопросом, кто важнее — человек или технология»

Также, по мнению Возняка, под руководством Кука компания ни разу не выпустила ужасный или уродливый продукт.

Однако от Стива можно услышать и критику в адрес компании, которую он создал. Инженер не в восторге от смарт-часов, беспроводных наушников и даже смартфонов Apple, которым, по мнению инженера, не хватает новшеств.

В то же время он признает, что модель Apple рассчитана не на сиюминутный успех, а на долгосрочную лояльность клиентов. В этом случае война смартфонов — это не спринт, а марафон.

О смартфонах

В августе 2016 года в интервью Financial Review Стив назвал свою любимую модель смартфона. Оказывается, это не iPhone. На то время ему больше всего нравился Nexus 5.

Один из моих любимых смартфонов — Nexus 5X. Он совместим с USB-кабелем Type-C. Я верю, что за USB-C будущее, — интервью Australian Financial Review

О деньгах

Состояние Возняка составляет около 100 млн долларов. Капитал Стива Джобса в 2011 году превышал $10 млрд. Причина такого разрыва в доходах сооснователей Apple кроется в том, что Возняк изначально не был заинтересован в деньгах.

Я не хотел быть рядом с деньгами, потому что они могут извратить ваши ценности, — интервью с Fortune

Из странных историй про деньги, которые вспоминаются при мысли о Возняке — купюры номиналом два доллара. В эфире Engadget Show инженер рассказал, что сам изготавливает для себя деньги. Он покупает в Бюро гравировки и печати листы банкнот по $2, разрезает их на листы по 4 банкноты и скрепляет в блокнот. Вырвать из блокнота два доллара на биг-мак можно в любой момент.

Об инвестицииях

Я не инвестирую. Я не занимаюсь такой ерундой, — интервью Fortune

Эта цитата из интервью Fortune красноречиво свидетельствует об отношении Воза к желанию приумножить свои накопления. В беседе с Business Insider он добавил, что не инвестирует даже в молодые проекты.

Не помню, когда я последний раз поддерживал проекты на KickStarter. Обычно к тому времени, как продукт доходит до конечного потребителя, он либо не работает, либо не приносит пользы, либо уже не актуален, — интервью Business Insider

Также Возняк объясняет нежелание участвовать в краудфандинге тем, что инвестор не может увидеть, как команда стартапа использовала средства.

О соцсетях

Возняк никогда не был слишком активным в социальном плане. И сам не раз говорил, что соцсети — не для него.

У меня 5 000 друзей Facebook, которых я не знаю, зачем мне каждый день следить за тем, что они делают по жизни?

Однако есть ресурс, который Стив использует с удовольствием. Это Foursquare — социальная сеть с функцией геопозиционирования.

«Моя жена сможет увидеть, где я», — добавил часто путешествующий Возняк в интервью Fortune

О счастье

У Стива Возняка есть своя формула счастья, и она не связана с деньгами.

Первый компонент — чаще улыбаться и шутить. Второй — избегать плохого настроения.

Не стоит беспокоиться, когда дела идут не так. Просто подумайте, как быть конструктивным, — интервью CNBC

Также Стив советует создавать вещи просто ради удовольствия, даже если они никогда не принесут прибыль. Ведь так мы развиваем свой мозг.

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