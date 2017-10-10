5 признаков того, что банкомат был взломан мошенниками

Какой банкомат должен вызвать у вас подозрения?

Банкоматное мошенничество остается одной из самых актуальных угроз для владельцев банковских карт в Украине. Несмотря на большое количество информации об основных методах кражи данных банковских карт и основных способах защиты, преступники продолжают наживаться на украинцах.

Редакция PaySpace Magazine предлагает вспомнить основные признаки того, что банкомат был взломан мошенниками. Для этого мы подобрали фото, на которых явно видно следы деятельности преступников.

1. Наличие скиммингового устройства.

Скимминг — самый популярный вид банкоматного мошенничества. Целью является копирование данных с магнитной полосы банковской карты пользователя. Для этого мошенники устанавливают специальные накладки поверх кардридера (отверстия для приема карт) или металлические вставки внутрь кардридера.

Как распознать скимминговое устройство? Большинство банкоматов в настоящее время перед проведением операции демонстрирует пользователю на экране, как должен выглядеть кардридер в банкомате. Если вы заметили малейшие различия в цвете, структуре кардридера, или ваша карта с большим усилием вошла в отверстие — лучше прекратите операцию.

Кроме копирования данных с карты пользователя, мошенникам необходимо также узнать PIN-код к ней. Для этого на банкомат устанавливается миниатюрная камера (поэтому перед операцией проведите визуальную проверку банкомата). Или же в ходе операции увидеть цифры, которые вы набираете на клавиатуре, может попытаться кто-то из посторонних людей. Выход — всегда прикрывать рукой клавиатуру в момент ввода PIN-кода.

2. Наличие планки или клейкой ленты на отверстии для выдачи наличных.

Представьте ситуацию: вы пытаетесь снять наличные в банкомате, на экране сообщается об успешности операции, однако деньги так и не появились. Такой вид мошенничества носит название кеш-треппинг. Мошенники используют специальную планку или клейкую ленту, которые блокируют выдачу банкнот клиенту.

Если такое случилось, осмотрите слот для выдачи наличных, позвоните в банк. И ни в коем случае не отходите от банкомата! Иначе своих денег вы так и не увидите.

3. Наличие специального устройства для перехвата банковской карты.

По аналогии с предыдущим видом мошенничества существует также кард-треппинг — перехват банковской карты пользователя. Для этого в кардридере банкомата размещается устройство, которое мешает выходу карты после завершения операции. Если вы уйдете, так и не получив карту, мошенники заберут ее и снимут все ваши кровно заработанные в другом банкомате. Конечно же, предварительно подсмотрев PIN-код или записав процесс его ввода на камеру.

4. Наличие накладки на клавиатуру или камеры.

Очень часто для перехвата PIN-кода по вашей карте используется, как уже упоминалось, скрытая камера, а также накладные клавиатуры. Прежде чем совершать операцию в каком-то банкомате, осмотрите его на наличие небольших отверстий в разных деталях банкомата. Мошенники устанавливают крошечные видеокамеры в разных местах: около клавиатуры, над экраном, а также рядом с банкоматом, например, на лотке с брошюрами. С целью перехвата PIN-кода используются и накладные клавиатуры.

5. Любые повреждения на банкомате, посторонние детали, изменения формы, материала и т.д.

Мошенники для достижения своих целей придумывают все больше способов взлома банкоматов. Например, просверливают небольшую дырку под отверстием для приема карт. В нее вставляют оборудование для копирования информации с кредитных карт. Внешне дырку в банкомате маскируют с помощью наклеек. Поэтому перед проведением операции проверьте внешний вид банкомата на наличие каких-либо повреждений, лишних деталей, изменений формы и цвета деталей устройства.

Как защититься от мошенников: ТОП-5 ключевых советов

Конечно же, у нас не всегда есть время и возможность, чтобы тщательно проверять каждый банкомат, который мы намерены использовать. Намного проще сделать все, чтобы предотвратить мошенничество с вашей банковской картой и сохранить свои финансы в безопасности. Для этого достаточно следовать таким основным советам.

1. Используйте карту с чипом.

Скимминговые устройства позволяют мошенникам скопировать данные с магнитной ленты карты. Карты, оснащенные чипом, намного безопаснее, поскольку перехватить данные с чипа достаточно сложно.

2. Прикрывайте рукой клавиатуру при наборе PIN-кода.

Как мы уже писали выше, мошенники используют скрытые камеры, чтобы узнать ваш PIN-код. Кроме того, кто-то может подсматривать процесс набора цифр на клавиатуре с той же целью.

3. Подключите смс-информирование об операциях по вашей карте.

Это поможет не только контролировать свои расходы, но и вовремя заметить любые подозрительные операции по вашей карте. В случае возникновения такой ситуации немедленно звоните в банк и блокируйте карту. При определенных условиях такие операции удается оспорить.

4. Используйте знакомые банкоматы, лучше всего — банкоматы, расположенные в отделениях банков.

Мошенникам попросту сложнее добраться до таких банкоматов. Наиболее привлекательны для скиммеров — уличные банкоматы. По возможности избегайте их. Также старайтесь не пользоваться устройствами для выдачи наличных в плохо освещенных местах, маленьких магазинах и укромных уголках в торговых центрах.

5. Никому не сообщайте свой PIN-код (даже родным) и не храните его рядом с картой.

К сожалению, известно немало случаев, когда клиенты хранят записанный на бумаге PIN-код рядом с картой. Или еще хуже — записывают пин непосредственно на самой карте. Не облегчайте задачу мошенникам! Запомните PIN-код и периодически (хотя бы раз в три месяца) меняйте его.

А самый универсальный совет — старайтесь реже снимать деньги с карточки. Лучше расплачивайтесь картой непосредственно в торговых точках и интернет-магазинах. Это не только намного удобнее, но и безопаснее.

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