Директива PSD2: В Европе стартовала эра открытого банкинга

Как директива PSD2 повлияет на банки и платежную инфраструктуру?

Вслед за первой платежной директивой, основное достижение которой — единая зона платежей SEPA, ЕС начинает переход к PSD2. 13 января 2018 года в ЕС был завершен очередной этап имплементации платежной директивы. К этой дате банки должны были привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства.

Вторая директива имеет еще более амбициозную цель чем первая – создать равные условия на рынке для традиционных финансовых компаний и новых игроков, которые появились в результате диджитализации. Ведь одно из основных требований нового законодательства – доступ к аккаунтам клиентов для сторонних компаний. Другими словами, организация, которая владеет платежным аккаунтом клиента (например, банк), позволит другой организации (например, финтех-стартапу) получить к нему доступ через API и использовать эти данные с целью создания новых продуктов и управления финансами при условии согласия клиента.

Например, клиент «банка А» хочет взять кредит, но его финучреждение предлагает займ на невыгодных условиях. Поэтому пользователь решает воспользоваться услугами стартапа, который собирает предложения всех банков. Выбрав лучшее, клиенту не нужно самому идти в «финучреждение Б», чтобы сообщить новому банку свои персональные данные — благодаря открытым API разработчики приложения сделают это самостоятельно.

Среди других особенностей директивы — надежная система идентификации клиента, усиленная защита данных при передаче их сторонним провайдерам.

Преимущества для банков

Преимущество нового законодательства для платежных провайдеров очевидны. В их распоряжении окажутся данные о клиентах, которые можно использовать для создания более эффективных услуг. А значит, привлекать большее количество клиентов. Так, согласно исследованиям Accenture, 9% розничных платежей к 2020 году будут проведены через PISP-провайдеров (поставщики услуг инициации платежей).

Но это не значит, что PSD2 – конец монополии банков на рынке платежных сервисов. Скорее — катализатор изменений в сфере розничных банковских сервисов.

О преимуществах открытого банкинга для самих финучреждений рассказал Игорь Руснак, руководитель проекта Open Banking Lab в OTP Bank:

1. разработка новых решений благодаря подключению комьюнити разработчиков

2. более широкий анализ рынка инноваций

3. улучшение клиентского опыта за счет удобного доступа к финансовым услугам в удобных для них каналах

4. новые источники прибыли для банка – финучреждения смогут продавать свои данные как услугу или взимать со сторонних провайдеров определенную плату за подключение к интерфейсам банка

5. распределение финансовых рисков с точки зрения IT-разработки благодаря подключению новых партнеров

6. снижение затрат на IT разработку внутри банка за счет подключения сторонних провайдеров

Готовы ли потребители?

Вероятность того, что в ближайшие месяцы рынок будет переполнен новыми финансовыми услугами, минимальна. Ожидается, что полноценно директива заработает только в 2019 — тогда будут доработаны технические стандарты, которые лежат в ее основе и вступят в силу новые правила защиты информации.

Успех перехода к открытому банкингу будет напрямую зависеть от реакции потребителей. И их готовности позволить сторонним компаниям получать доступ к своим финансовым данным.

Недавнее исследование Accenture показало, что две трети клиентов пока не хотят делиться своими данными со сторонними поставщиками финансовых услуг. Доверяя информацию только своему банку.

Одна из основных причин — страх за безопасность данных. Однако требования, которые директива предъявляет к защите персональных данных, делает такие опасения беспочвенными.

Тем не менее официальный старт Open Banking уже спровоцировал новые движения на рынке. Британское банковское приложение Emma вчера получило одобрение от Управления финансового надзора Великобритании на полноценный запуск и интеграцию программы с цифровыми банками Monzo и Revolut.

Директива PSD2 в Украине

Внедрение Второй платежной директивы в Украине пока только на стадии идеи. Хотя, в НБУ заинтересованы в этой инициативе. Более того, несоответствие европейским нормативам считается одним из препятствий для развития FinTech в стране.

Для того, чтобы эта директива была имплементирована в Украине, необходимы такие изменения:

1. Развитие инфраструктуры платежного рынка

2. Оверсайт новых поставщиков переводов

3. Техническая готовность игроков рынка открывать API

4. Действующее законодательство нуждается в изменениях. Это Закон Украины «Про финансовые услуги и государственное регулирование рынков финансовых услуг, Закон Украины «Про платежные системы и перевод средств в Украине», внутренние нормативные акты.

Директива распространяется не только на страны, которые входят в состав Еврозоны. Транзакции, где одна сторона сделки находится в Европе, тоже попадают под действие PSD2. Поэтому украинские стартапы, которые заинтересованы в выходе на зарубежный рынок, уже должны внимательно изучать директиву. Ведь именно она определит, каким будет их сотрудничество с европейскими банками. Подробнее об этом — в интервью с Ярославом Замулло, руководителем юридического управления латвийского банка Rietumu.

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