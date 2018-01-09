Международные конференции 2018: лучшие форумы о бизнесе, финансах и технологиях

Пришло время вносить в свое расписание технологические выставки и международные конференции 2018

Редакция PaySpace Magazine отобрала несколько престижных международных конференций в сфере финансов, технологий и электронной коммерции. Эти мероприятия позволят завести полезные знакомства, узнать мнения экспертов о развитии онлайн-бизнеса и первыми познакомиться с технологическими новинками.

Международные конференции 2018:

MOBILE WORLD CONGRESS

Дата: 26 февраля — 1 марта

Место: Барселона, Испания

Тема: Мобильные технологии

Цена билета: на выставку — 799 евро, с возможностью посещения докладов — 2199 евро

На международной выставке Mobile World Congress можно посмотреть и протестировать самые современные гаджеты — лидеры мобильной индустрии соберутся в Барселоне, чтобы презентовать новые устройства и рассказать о том, как развивается отрасль. В 2015 году на форуме был представленг смартфон Galaxy S6 с поддержкой мобильной платежной системы Samsung Pay. А в 2017 году Huawei представил смарт-часы с опцией платежей.

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SHOPTALK

Дата: 18-21 марта

Место: Лас-Вегас, США

Тема: Инновации в ритейле

Цена билета: регистрация заранее — $2,550, полная цена — $3,500

ShopTalk — крупнейшая конференция об инновациях в онлайн и офлайн торговле. В 2017 году мероприятие впервые проходило в Европе — журнал PaySpace Magazine стал медиа-партнером мероприятия. Репортажи и подборки фото с конференции собраны в нашем спецпроекте. Ивент в Лас-Вегасе обещает быть еще ярче!

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MONEY 20/20 EUROPE

Дата: 4-6 июня

Место: Амстердам, Нидерланды

Тема: Финансовые технологии

Цена билета: регистрация заранее — 2395 евро, полная цена — 2995 евро

Конференция Money 20/20 — место презентации новых финтех-решений, сделок между финансовыми компаниями и, конечно, разговоров о будущем FinTech. Читайте в нашем маатериале, какой была конференция Money 20/20 в Европе в прошлом году.

Мероприятие также традиционно проходит в Лас-Вегасе. А в марте 2018 впервые состоится в Сингапуре.

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CEBIT

Дата: 11-15 июня

Место: Ганновер, Германия

Тема: Цифровая трансформация

Цена билета: регистрация заранее — 100 евро, полная цена — 200 евро. Эксклюзивно для СЕО — 2400 евро

Европейский бизнес-фестиваль об инновациях и цифровой революции в разных отраслях. В этом году на форуме поговорят о том, как цифровые технологии меняют бизнес, общество и государство.

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IFA

Дата: 31 августа — 5 сентября

Место: Берлин, Германия

Тема: Бытовая техника и электроника

Цена билета: нет в продаже, в 2017 — около 600 евро на все дни выставки

Ежегодная международная выставка бытовой электроники, которая уже получила статус одного из главных торговых шоу мира. На ней обычно представляют различные устройства — от небольших смарт-часов до телевизоров и более крупной техники. Учитывая то, что цифровая революция распространяется даже на холодильники, которые могут сами заказывать еду, на выставке IFA скучно не будет.

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WEB SUMMIT

Дата: 5-8 ноября

Место: Лисабон, Португалия

Тема: Онлайн-бизнес

Цена билета: два билета по цене одного (акция) — 850 евро

Международная конференция об интернет-бизнесе собирает представителей технологических компаний со всего мира. В 2018 в Лисабоне поговорят про криптовалюты, виртуальной реальности, интернет вещей и других трендах.

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Это далеко не полный список мероприятий, которые проходят в Европе и за ее пределами. Если вам есть что добавить к списку — пишите в комментариях.

Плодотворных вам конференций!

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