Конференция Money 20/20 в Лас-Вегасе: ТОП-5 новостей

В Лас-Вегасе завершилась крупнейшая в мире конференция о платежах и финансовых инновациях

Конференцию Money 20/20 посетили более 11 тыс участников из 85 стран, в том числе около 2 тыс топ-менеджеров. Для посетителей выступали больше 400 спикеров — экспертов в сферах платежей, инноваций и бизнеса.

Редакция PaySpace Magazine предлагает подборку новостей об интересных докладах и решениях, представленных на этом крупном мероприятии.

Кредитка от Uber

Сервис по заказу поездок Uber выпустил собственную кредитную карту в партнерстве с Visa и английским банком Barclays. Со следующего месяца клиенты сервиса в США смогут подать заявку на открытие карточки прямо в приложении Uber. Пользоваться виртуальной картой для поездок в Uber клиенты смогут сразу же, а физическая карта будет доставлена спустя несколько дней. Плата за обслуживание карты взиматься не будет, а процентные ставки могут варьироваться от 16% до 24% с некоторыми бонусами.

N26 запускается в США

Немецкий мобильный банк N26 на конференции анонсировал планы по выходу на американский рынок. Потенциальные клиенты в США уже могут зарегистрироваться в списке ожидания и получить возможность открыть учетную запись в середине 2018 года. Первоначально счета N26 в Америке будут поддерживать весь функционал карт, денежные переводы, снятие наличных, а также сервисы, адаптированные к рынку США — например, бонусную программу для клиентов.

Mastercard работает с блокчейном

Компания Mastercard недавно представила решение для предприятий по осуществлению прямых коммерческих (B2B) платежей через ее технологическую сеть на блокчейне. Предложение получило название Mastercard Blockchain API. Оно дебютировало на хакатоне в рамках Money 20/20. Тестирование и валидация решения уже завершены, и технология будет вскоре официально запущена для клиентов.

Apple Pay похвастался достижениями

Вице-президент Apple Pay Дженнифер Бэйли на конференции рассказала о важных достижениях платежной платформы. По ее словам, предприниматели и другие партнеры Apple отмечают, что на Apple Pay приходится 90% всех мобильных бесконтактных транзакций на рынках, где он доступен. Количество стран, где работает Apple Pay, недавно достигло 20. При этом с кошельком по всему миру уже работает около 4000 эмитентов. Это значит, что в Apple Pay можно загрузить и использовать кредитные и дебетовые карты от 4 тыс провайдеров. Эти цифры кажутся не такими уж и внушающими, но, тем не менее, на эти 20 рынков приходится 70% мирового объема карточных транзакций. Apple в первую очередь продвигает свой платежный сервис там, где крутятся деньги.

Представлена первая кроссплатформенная криптовалюта

Один из разработчиков блокчейна Bitcoin Джефф Гарзик создал новую криптовалюту Metronome. Ключевым ее отличием станет возможность использования в разных блокчейнах. Если тот или иной блокчейн будет испытывать проблемы из-за разногласий разработчиков, владельцы Metronome смогут переместить свои сбережения в другую сеть. Монеты Metronome будут выпускаться и поддерживаться автономным программным обеспечением, которое не контролируется кем-либо и не может быть изменено. Криптовалюта будет выпущена на платформе Ethereum в объеме 10 млн токенов. Запуск Metronome запланирован на декабрь этого года.

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