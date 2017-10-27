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Конференция Money 20/20 в Лас-Вегасе: ТОП-5 новостей

27.10.2017 9:30

В Лас-Вегасе завершилась крупнейшая в мире конференция о платежах и финансовых инновациях

Конференция Money 20/20 в Лас-Вегасе: ТОП-5 новостей. Фото: us.money2020.com

Конференцию Money 20/20 посетили более 11 тыс участников из 85 стран, в том числе около 2 тыс топ-менеджеров. Для посетителей выступали больше 400 спикеров — экспертов в сферах платежей, инноваций и бизнеса.

Редакция PaySpace Magazine предлагает подборку новостей об интересных докладах и решениях, представленных на этом крупном мероприятии.

Кредитка от Uber

Сервис по заказу поездок Uber выпустил собственную кредитную карту в партнерстве с Visa и английским банком Barclays. Со следующего месяца клиенты сервиса в США смогут подать заявку на открытие карточки прямо в приложении Uber. Пользоваться виртуальной картой для поездок в Uber клиенты смогут сразу же, а физическая карта будет доставлена спустя несколько дней. Плата за обслуживание карты взиматься не будет, а процентные ставки могут варьироваться от 16% до 24% с некоторыми бонусами.

Uber представил собственную кредитную карту. Фото: theverge.com

N26 запускается в США

Немецкий мобильный банк N26 на конференции анонсировал планы по выходу на американский рынок. Потенциальные клиенты в США уже могут зарегистрироваться в списке ожидания и получить возможность открыть учетную запись в середине 2018 года. Первоначально счета N26 в Америке будут поддерживать весь функционал карт, денежные переводы, снятие наличных, а также сервисы, адаптированные к рынку США — например, бонусную программу для клиентов.

Популярный мобильный банк N26 выходит на крупный рынок. Фото: scoop.it

Mastercard работает с блокчейном

Компания Mastercard недавно представила решение для предприятий по осуществлению прямых коммерческих (B2B) платежей через ее технологическую сеть на блокчейне. Предложение получило название Mastercard Blockchain API. Оно дебютировало на хакатоне в рамках Money 20/20. Тестирование и валидация решения уже завершены, и технология будет вскоре официально запущена для клиентов.

MasterCard представил решение для B2B-платежей на блокчейне. Фото: worryfreelabs.com

Apple Pay похвастался достижениями

Вице-президент Apple Pay Дженнифер Бэйли на конференции рассказала о важных достижениях платежной платформы. По ее словам, предприниматели и другие партнеры Apple отмечают, что на Apple Pay приходится 90% всех мобильных бесконтактных транзакций на рынках, где он доступен. Количество стран, где работает Apple Pay, недавно достигло 20. При этом с кошельком по всему миру уже работает около 4000 эмитентов. Это значит, что в Apple Pay можно загрузить и использовать кредитные и дебетовые карты от 4 тыс провайдеров. Эти цифры кажутся не такими уж и внушающими, но, тем не менее, на эти 20 рынков приходится 70% мирового объема карточных транзакций. Apple в первую очередь продвигает свой платежный сервис там, где крутятся деньги.

Доля в 90% на 20 рынках: названы достижения Apple Pay. Фото: actualapple.com

Представлена первая кроссплатформенная криптовалюта

Один из разработчиков блокчейна Bitcoin Джефф Гарзик создал новую криптовалюту Metronome. Ключевым ее отличием станет возможность использования в разных блокчейнах. Если тот или иной блокчейн будет испытывать проблемы из-за разногласий разработчиков, владельцы Metronome смогут переместить свои сбережения в другую сеть. Монеты Metronome будут выпускаться и поддерживаться автономным программным обеспечением, которое не контролируется кем-либо и не может быть изменено. Криптовалюта будет выпущена на платформе Ethereum в объеме 10 млн токенов. Запуск Metronome запланирован на декабрь этого года.

Представлена первая кроссплатформенная криптовалюта. Фото: elconfidencial.com

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Рубрики: Apple PayBlockchainMasterCardMoney 20/20UberКриптовалютыОбзорыСтатьиСША
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