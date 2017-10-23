MasterCard представил решение для B2B-платежей на блокчейне

Новое решение в компании считают безопасным, проверенным и простым в масштабировании

Компания MasterCard недавно представила решение для предприятий по осуществлению прямых коммерческих (B2B) платежей через ее технологическую сеть на блокчейне. Предложение получило название MasterCard Blockchain API. Оно дебютирует на хакатоне в рамках конференции Money 20/20 в Лас-Вегасе через несколько дней.

Тестирование и валидация решения уже завершены, и технология будет официально запущена для клиентов на следующей неделе.

Технология Blockchain считается отличным вариантом для B2B-трансфера по множеству причин. Это полностью конфиденциально и безопасно, но в то же время предоставляет гибкость и масштабируемость для бизнес-транзакций.

Неожиданный интерес и применение технологии блокчейн корпорациями такого уровня свидетельствует об успешности систем, уже разработанных другими компаниями.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что ведущий университет мира выпустит дипломы на блокчейне Bitcoin. Массачусетский технологический институт (MIT) является лучшим университетом в мире согласно рейтингу QS World University 2016-2017.

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По материалам cointelegraph.com