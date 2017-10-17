Крупнейший банк США создаст платежную сеть на блокчейне

Новая платежная сеть обеспечит скорость и безопасность транзакций

В крупнейшем банковском холдинге США JPMorgan Chase заявили о намерении запустить новую систему обработки платежей на основе технологии блокчейн. В банке разрабатывают проект совместно с Королевским банком Канады, Королевским банком Австралии и Банковской группой Новой Зеландии.

Блокчейн представляет собой распределенный реестр транзакций, который поддерживается сетью компьютеров и лежит в основе криптовалюты биткоин.

Новая Межбанковская информационная сеть (Interbank Information Network) обеспечит скорость и безопасность платежей, подчеркивают в JPMorgan Chase.

Несмотря на то, что недавно исполнительный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон дал крайне негативную оценку биткоину, банк и многие его конркуренты на рынке продолжают инвестировать миллионы долларов в технологию блокчейн.

Новая система обработки платежей будет работать на основе Quorum – технологии блокчейн, разработанной JPMorgan. В банке утверждают, что к проекту присоединится и ряд других финучреждений.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что крупнейший авиаконцерн Европы протестирует технологию блокчейн. Концерн Lufthansa AG заинтересован в переносе информации о бронировании и резервировании авиабилетов на блокчейн и тестировании туристических приложений.

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По материалам gadgetsnow.com