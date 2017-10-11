Крупнейший авиаконцерн Европы протестирует технологию блокчейн

Концерн Lufthansa AG заинтересован в переносе информации о бронировании и резервировании авиабилетов на блокчейн и тестировании туристических приложений

Крупнейший европейский авиаконцерн Lufthansa AG заключил партнерство со швейцарским блокчейн-стартапом Winding Tree, в рамках которого примет участие в предпродаже токенов проекта. Целью инициативы является создание первого публичного блокчейн-маркетплейса продуктов туристической отрасли с более низкими ценами.

Децентрализованная B2B-платформа Winding Tree намерена реорганизовать индустрию продажи туристических товаров путем нивелирования роли посредников между бизнесами и компаниями, предоставляющими услуги в туристическом секторе. Основатели проекта рассчитывают, что их платформа станет связующим звеном между авиалиниями, отелями, другими предприятиями отрасли и бизнесами, нуждающемся в данных услугах.

Заключив партнерство с авиаконцерном, Winding Tree получит доступ к экспертам в сфере авиаперевозок. Сотрудничество с компанией Lufthansa предполагает участие последней в предпродаже токенов, которыми пользователи будут рассчитываться за бронь в отелях, авиабилеты и круизы. Кроме этого, авиакомпания интегрирует свои API с платформой Winding Tree.

ICO стартапа Winding Tree стартует 1 ноября. Проект уже привлек $500 тыс, используя инвестиционную концепцию SAFT (Simple Agreement for Future Tokens), и намерен получить еще $1,5 млн до конца октября в рамках предпродажи.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что семь крупных мировых банков совместно разрабатывают решение на блокчейне. Финучреждения объявили о партнерстве с целью создать рынок синдицированных кредитов на блокчейне.

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По материалам forklog.com