Shoptalk Europe: фоторепортаж c крупнейшей e-commerce конференции

8-11 октября в Копенгагене проходил один из самых крупных ивентов в мире, посвященный электронной коммерции

В этом году издание PaySpace Magazine стало медиа-партнером Shoptalk Europe. Подробнее о событиях мероприятия – читайте в нашем спецпроекте.

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Конференция проходила в выставочном центре Bella Center Copenhagen

За три дня ее посетило около 2,5 тыс человек. Свои стенды представили сотни компаний.

Стартапы в e-commerce смогли показать свои проекты и поучаствовать в питчинге.

С докладами выступило более 200 человк. Среди них — спикеры из таких компаний, как Alibaba, Amazon, Samsung и др.

Один из самых ярких трендов в современной электронной коммерции — это персонализация. Натали Берг (Planet Retail RNG) отметила, что интерес потребителей смещается с покупки товаров к получению опыта.

На выставке были представлены десятки решений для персонализации в ритейле, которые позволяют покупателю получить интересный опыт во время шопинга.

Например, на стенде IBM рассказывали о e-commerce платформе, которая подсказывает покупателю, какие товары могут его заинтересовать.

В Scala разрабатывают смарт-манекены. Прикоснувшись к нему, покупатель активирует экран, на котором сразу отображается вещь, которая его заинтересовала.

Также в компаниии разработали интерактивную систему, которая сравнивает товары. Стоит покупателю взять два разных смартфона — их характеристики отобразятся на экране.

Самые требовательные интернет-покупатели на сегодняшний день — это китайцы.

Потребители в Китае в среднем проводят в мобильных приложениях для шопинга Tmall и Taobao по 25 минут ежедневно. Об этом рассказала Мей Чен (Mei Chen), директор по развитию международного бизнеса Alibaba. Подробнее о развитии e-commerce в Китае — читайте в нашем материале.

Еще одна важная составляющая e-commerce — удобные системы оплаты. Обсуждению этого вопроса была посвящена панельная дискуссия при участии представителей Samsung Pay, Amazon Pay и Adyen.

По словам главы Samsung Pay в Европе Натали Эстман, качественный сервис — это глубокое понимание потребностей клиента и устранение всех возможных преград на пути к совершению покупки, включая процесс платежей. Эту функцию, по словам Эстман, могут взять на себя чат-боты, которые «делают платежи невидимыми для потребителя». Как развивается «разговорная коммерция» — читайте в нашем материале Невидимые платежи: электронная коммерция в эру чат-ботов.

Сара Квинлэн, старший вице-президент Mastercard по аналитике рынка, рассказала, о том, как жители Европы (в том числе и украинцы) тратят деньги за границей — онлайн или офлайн.

На стенде Adyen демонстрировали POS-терминалы, с помощью которых можно не только принимать платежи, но и сканировать штрих-коды товаров.

На стенде myPOS собраны различные решения для «мобильного» приема платежей.

Несмотря на то, что пока не существует единого стандарта по безопасному вводу PIN-кода на смартфоне продавца, в компании придумали, как обеспечить безопасность этой опции. Цифры на панели для ввода пароля выдаются в хаотичном порядке.

Отдельный поток был посвящен вопросам доставки.

Директор Amazon Prime Now, Марианджела Марселия, рассказала о том, что сегодня сервис охватывает 50 городов в 9 странах мира. Упрощая получение заказов из интернет-магазинов. О других инновационных сервисах доставки — читайте в нашем обзоре Shoptalk Europe 2017: названы самые эффективные способы доставки онлайн-покупок.

Робот-курьер компании Space Technologies развозит заказы из Интернета уже в нескольких городах Европы.

В следующем году конференция Shoptalk пройдет в Лас-Вегасе.

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