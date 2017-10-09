Shoptalk Europe 2017: названы самые эффективные способы доставки онлайн-покупок

В ходе второй панельной дискуссии Shoptalk Europe 2017 спикеры обсудили проблемы «последней мили» в доставке и перспективы доставки онлайн-покупок в тот же день

Рафаль Бжоска, CEO и глава правления InPost, называет самым эффективным, быстрым и недорогим способом доставки почтоматы InPost Lockers.

Компания Integer.pl S.A. оперирует сетью из 5355 полностью автоматизированных почтоматов InPost в 20 странах мира. Услугами этого сервиса воспользовались уже более 21 млн онлайн-потребителей.

Среди основных преимуществ почтоматов InPost Бжоска называет:

— Возможность получения товаров, заказанных онлайн, прямо в руки. Потребитель сам выбирает почтомат, в котором ему удобно будет забрать товар. Заказанный товар можно забрать без очереди, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

— Скорость сервиса: забрать свой заказ в почтомате с помощью QR-кода можно всего за 7 секунд. 98% заказов можно получить на следующий день после их отправки.

— Простота использования: клиент может открыть почтомат, получив СМС-сообщение с кодом подтверждения или же просканировав QR-код.

— Полная секретность: о том, какой товар вы заказываете, знаете только вы.

— Невысокая цена доставки: почтоматы — это один из самых недорогих способов доставки онлайн-покупок.

— Безопасность: заказанный онлайн-потребителем товар будет в безопасности благодаря уникальному коду подтверждения, который приходит в СМС-сообщении, и надежным замкам из стали.

— Полная автоматизация сервиса: процесс исключает человеческий фактор.

Среди компаний, которые уже пользуются почтоматами InPost Lockers, LG Electronics, Avon, Tesco, Amway, Auchan, Yves Rocher, British Petroleum, Shell, Texaco и другие.

Впервые сервис InPost Lockers запустился в Польше, поэтому именно здесь он наиболее популярен среди онлайн-потребителей и -мерчантов. В Польше, где рынок e-commerce в 2017 году достигнет 9,3 млрд евро, почтоматы InPost стали вторым по популярности способом доставки онлайн-товаров после доставки на дом.

По словам Рафаля Бжоски, только на рынке Польши сервис Lockers принес компании 14 млн евро в прошлом году.

Так, по мнению представителя InPost, все меньше компаний будут предлагать бесплатную доставку, поэтому почтоматы могут стать отличной альтернативой традиционной доставке.

Напомним, компания Integer.pl S.A., владеющая сетью почтоматов InPost, недавно ушла с украинского рынка по причине «отсутствия перспектив для роста без значительных вложений в увеличение числа почтоматов».

Далее Карл Мунте-Каас, CEO и сооснователь Kolonial.no, представил сервис «box-delivery» – услугу доставки при отсутствии заказчика прямо в бокс, который расположен возле дома.

Курьер доставляет товар и кладет его прямо в бокс, используя специальный код. Бокс охлаждается в пассивном режиме для сбережения свежести, что важно для продуктов питания. Стоимость такой доставки в среднем составляет от 5 до 7 евро.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Экспертное издание PaySpace Magazine в этом году стало медиа-партнером Shoptalk Europe – одной из самых крупных мировых конференций по цифровой эволюции и e-commerce. Подробнее о событиях мероприятия – в нашем спецпроекте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Безналичные платежи в Копенгагене: как путешествовать без кэша