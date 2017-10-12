Названы самые требовательные онлайн-покупатели в мире

В Китае насчитывается более 730 млн пользователей интернета, большая часть которых скупается на торговой площадке Alibaba

В ходе третьего дня одной из крупнейших конференций по электронной коммерции Shoptalk Europe 2017 спикеры обсудили перспективы развития e-commerce в Китае.

Мей Чен (Mei Chen), директор по развитию международного бизнеса Alibaba, отметила резкий скачок объема рынка электронной коммерции в Китае.

Так, в стране насчитывается более 730 млн пользователей интернета, что соответствует количеству населения всей Европы (739 млн) и в два раза превышает количество населения США (326 млн).

Потребители в Китае в среднем проводят в мобильных приложениях для шопинга Tmall и Taobao — которые входят в состав китайской империи Alibaba Group – по 25 минут ежедневно. Терри фон Бибра, риегиональный менеджер Alibaba Group в Европе даже назвал китайских потребителей самыми требовательными онлайн-покупателями в мире.

Такой бум электронной коммерции в Китае привел к рекордному росту бизнеса Alibaba:

— Общий объем оборота товаров в 2017 фискальном году достиг $547 млрд,

— Мобильное приложение Alibaba насчитывает более 529 млн активных пользователей ежемесячно,

— В период с июня 2016 года по июнь 2017 года на торговой площадке Alibaba скупились около 466 млн потребителей,

— С января по март 2017 года Alibaba доставила более 42 млн посылок,

— Объемы облачных вычислений с марта по январь 2017 года выросли на 103%.

Немалая часть рынка e-commerce в Китае приходится на социальные сети:

— Виртуальные сообщества, в которых ежедневно появляется более 20 млн новых комментариев и отзывов потребителей о товарах

— Прямые трансляции: интегрированный шопинг во время ток-шоу, модных показов, стартовых мероприятий и т. д.

— Шеринг в соцсетях — в Китае более 5 млн потребителей ежедневно делятся в социальных сетях информацией о товарах

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что подавляющее большинство китайцев готовы к жизни без наличных денег. Потребители в Китае готовы выйти из дома, не имея при себе налички.

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