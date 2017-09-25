Подавляющее большинство китайцев готовы к жизни без наличных денег

Потребители в Китае готовы выйти из дома, не имея при себе налички

Около 84% потребителей в Китае могут спокойно выйти из дома, не имея при себе налички. Такие данные опубликовала компания Wechat Pay в отчете «Mobile Payment Usage in China» по итогам проведенного исследования.

Согласно результатам исследования, в котором приняли участие 6,596 потребителей из 324 городов в Китае. Согласно отчету, 40% китайцев могут обойтись менее чем 100 юанями ($15,2) наличкой, а 14% и вовсе обходятся без банкнот.

На вопрос, могут ли они выйти из своего дома без наличных, 84% респондентов сообщили, что чувствуют себя при этом «спокойно», и только 4% не представляют жизнь без налички, а 12% чувствуют при этом тревогу.

В отчете Tencent, который разработал знаменитые китайские социальные сети Wechat и Wechat Pay, говорится о том, что Китай является хорошим примером развития мобильных платежей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что китайцы тратят триллионы долларов со смартфонов. В прошлом году китайские потребители потратили $5,5 трлн через мобильные платежные платформы. Это в 50 раз больше, чем тратят потребители в США.

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По материалам xinhuanet.com