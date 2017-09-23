E-commerce в Китае: за полгода объем рынка достиг более $2 трлн

Сектор электронной коммерции Китая вырос на 27%

Китайский научно-исследовательский центр электронной торговли опубликовал отчет, который показывает, что объем e-commerce в стране в первой половине 2017 года достиг $2,03 трлн.

Сектор электронной торговли в Китае продолжает стремительно расти по всем направлениям. Объем B2B-транзакций достиг $1,3 трлн, а розничные продажи в интернете составили $470 млн.

В первой половине 2017 года в Китае был зафиксирован заметный рост объемов трансграничной электронной коммерции. Рынок вырос на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 26,97% от общего объема электронной торговли в Китае.

В настоящее время на Китай приходится 40% от общей суммы глобальных транзакций электронной торговли. Самые последние отчеты подтверждают, что сектор e-commerce в стране будет продолжать расти на фоне расширения интернет-магазинов на другие рынки.

Для сравнения, ожидается, что в текущем году рынок e-commerce в Испании будет оцениваться почти в 28 млрд евро, в Дании — 15,5 млрд евро, в Бельгии — 10 млрд евро, а в Португалии — 4,73 млрд евро.

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Ранее сообщалось о том, что на мобильную коммерцию будет приходиться около половины всех онлайн-продаж. Несмотря на раскачку, мобильная электронная коммерция будет составлять половину всех онлайн-продаж к 2020 году — около $250 млрд в год.

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По материалам thepaypers.com