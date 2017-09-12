Рост электронной коммерции в мире усиливается — исследование

Через 4 года глобальные продажи в e-commerce достигнут уровня в почти полтриллиона долларов

По данным Statista, продажи в e-commerce будут расти высокими темпами, поскольку многие розничные торговцы заинтересованы в онлайн-продажах и интернет-маркетинге.

Согласно отчету, в 2015 году онлайн-продажи физических товаров составили $294,45 млрд. При этом прогнозируется, что к 2021 году они превысят $485 млрд, а на сегмент одежды и аксессуаров придется около $100 млрд от этой суммы.

Примечательно, что США уступают нескольким странам по показателю доли e-commerce в общем объеме розничных продаж. Так, в 2016 году почти пятая часть всех розничных продаж в Китае приходится на Интернет, по сравнению с лишь 8,1% в Соединенных Штатах.

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Ранее сообщалось о том, что рост e-commerce в одной из стран ЕС замедлился. В прошлом году в Италии насчитывалось 12,9 млн онлайн-потребителей. Каждый из них потратил на покупки в интернете в среднем 1,382 евро.

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По материалам thepaypers.com