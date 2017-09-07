Шопинг будущего: ТОП-5 тем, которые обсудят на Shoptalk Europe 2017

8-11 октября в Копенгагене пройдет одна из самых масштабных конференций, посвященных e-commerce

В этом году конференция проходит в Европе впервые. До сих пор единственным местом проведения Shoptalk был Лас-Вегас. Мероприятие в столице Дании обещает быть не менее масштабным. На нем соберутся более двух тысяч специалистов. В том числе – 220 спикеров со всего мира и более 200 ТОП-менеджеров крупных мировых корпораций.

В этом году PaySpace Magazine выступит медиа-партнером мероприятия. В этом обзоре мы собрали пять основных тем, которые будут обсуждаться на Shoptalk Europe 2017.

Эксперименты ритейлеров с внешним видом офлайн-магазинов и форматом обслуживания, похоже, только начинаются… Судя по программе ShopTalk Europe 2017, традиционный ритейл становится пространством, где покупатель сможет не только самостоятельно приобрести, но и протестировать товар, используя при этом виртуальную и дополненную реальность, а также другие интерактивные технологии.

Спикеры: Google, Tesco (крупнейшая в Великобритании розничная торговая сеть), REWE Group (оператор сети супермаркетов Billa и др.), MediaMarktSaturn Retail Group (европейский оператор сети магазинов по продаже потребительской электроники), Pizza Hut (глобальная сеть пиццерий).

Интересные изменения происходят и онлайн. С одной стороны, продавцы ищут новые каналы распространения продукции (с помощью мобильных устройств, на маркетплейсах и офлайн). А с другой — используют все более сложные методы удержания клиентов в сети, подбираясь к своему потребителю «вплотную». Будущее, в котором холодильники сами заказывают еду, а чтобы примерить одежду, не нужно идти в магазин, уже не кажется далеким. Это станет возможным с помощью искусственного интеллекта и интернета вещей.

Спикеры: eBay, Amazon, Alibaba, Google, Microsoft, Naspers (оператор OLX и LetGo), Zalando SE (европейский фэшн-маркетплейс), OBI Digital (e-commerce-подразделение международной строительной торговой сети), Thread (онлайн-примерочная).

Вероятность того, что онлайн-заказы будут доставлять роботы, возростает каждый день. На улицах некоторых городов уже можно заметить дроны и самоуправляемые тележки, а доставка на велосипедах за час мало кого действительно удивляет.

Вопросу доставки в e-commerce будет посвящена отдельная сессия — ведущие торговые сети и стартапы расскажут о своих инвестициях технологии и персонал, которые позволяют им создавать инфраструктуру доставки товара прямо в дом потребителю.

Спикеры: InPost (европейская сеть почтоматов), Stuart (сервис доставки на велосипедах), Starship Technologies (создатели робота-курьера), Deliberry (испанский онлайн-супермаркет с опцией доставки под дверь), DIA (испанская сеть бюджетных супермаркетов).

Распространение смартфонов и подключение к интернету бытовой техники не может не отразиться на возможностях оплаты товаров онлайн и оффлайн.

Участники сессии о платежах рассмотрят ключевые аспекты эволюции платежей, в том числе переход на цифровые кошельки, покупки в приложениях, появление в торговых точках платежных терминалов нового поколения.

Спикеры: Adyen (глобальный сервис приема платежей онлайн и офлайн), Samsung Pay (мобильный кошелек), Amazon Pay (сервис приема онлайн платежей)

Хотите привлечь капитал для развития своего проекта? Сначала проверьте, заинтересует ли он потенциальных инвесторов. В Копенгагене соберутся ведущие компании в свере венчурного инвестирования. Они назовут модели ориентированного на потребителя бизнеса (В2С), которые пользуются спросом на рынке. Расскажут о своих критериях отбора стартапов, которые определяют вектор развития e-commerce. И обсудят самые перспективные технологии на рынке.

Спикеры: Highland Europe, Balderton Capital, Partech Ventures, Project A, TCV

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