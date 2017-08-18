PaySpace Magazine – партнер знаменитой Shoptalk Europe!

Одна из крупнейших конференций Shoptalk Europe пройдет в Копенгагене 9-11 октября.

Экспертное издание PaySpace Magazine продолжает расти, завоевывая новых друзей и читателей. И в этом году мы становимся партнерами Shoptalk Europe – одной из самых крупных мировых конференций по цифровой эволюции и e-commerce.

Знаменательное событие пройдет с 9 по 11 октября 2017 года в столице Дании – Копенгагене, объединив более двух тысяч специалистов. В том числе – 220 спикеров со всего мира и более 200 ТОП-менеджеров крупных мировых корпораций.

Shoptalk охватывает инновации в сфере розничной торговли и электронной торговли, фокусируется на digital-технологиях. На повестке конференции в этом году: розничный опыт будущего, инновации в сфере доставки, инвестиции и предпринимательство, трансграничная торговля, аналитика и понимание поведения потребителей, ожидания и прогнозы.

Очевидно, что такое событие экспертам и крупным игрокам рынка пропускать нельзя. Тем более, издание PaySpace Magazine дарит своим читателям уникальную скидку на билет – минус 150 евро!

Чтобы воспользоваться скидкой, используйте промокод PSM7150 на странице заказа билетов.

Отличный шанс отправиться в Копенгаген и вживую увидеть Shoptalk Europe.

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