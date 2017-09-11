Электронная коммерция в Бельгии: к концу года рынок достигнет 10 млрд евро

За первое полугодие 7,9 млн бельгийцев приобрели 42,3 млн товаров в интернете

За первые шесть месяцев 2017 года объем рынка электронной коммерции Бельгии достиг 4,9 млрд евро. По прогнозам аналитиков, к концу года показатель превысит 10 млрд евро.

Такой прогноз опубликовала бельгийская ассоциация электронной коммерции BeCommerce.

За указанный период 7,9 млн бельгийцев приобрели 42,3 млн товаров в интернете. За первые 6 месяцев онлайн-продажи выросли на 10%, а количество онлайн-покупателей — на 2%. В среднем каждый онлайн-потребитель потратил на одну покупку в интернете 118 евро.

17% всех покупок в ритейле были произведены онлайн, что на 1% больше, чем годом ранее. Онлайн-потребители в Бельгии намного чаще заказывают в интернете сервисы, чем товары — 63% против 9%.

Для сравнения, ожидается, что в текущем году рынок e-commerce в Испании будет оцениваться почти в 28 млрд евро, а в Дании — 15,5 млрд евро.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что PayPal поможет мерчантам освоить трансграничную электронную коммерцию. Благодаря сотрудничеству с международной компанией WebInterpret, PayPal будет предоставлять помощь мерчантам при запуске локализованной версии онлайн-магазинов, приеме заказов и получении платежей от международных клиентов.

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По материалам ecommercenews.eu