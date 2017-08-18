В США на e-commerce пришлось 8,2% общего объема розничных продаж

Согласно данным министерства торговли, во втором квартале 2017 года электронная коммерция в США выросла на 16,3%, в основном благодаря e-commerce-гиганту Amazon.

Во втором квартале года рост рынка e-commerce составил $105,1 млрд. В аналогичный период прошлого года показатель составлял $90,4 млрд.

Общий объем розничных продаж с апреля по июнь достиг $1,27 трлн, что на 4,4% выше, чем в аналогичный период прошлого года. На электронную коммерцию пришлось 8,2% этой суммы.

Крупнейшие игроки на e-commerce-рынке США — это Walmart Stores и Amazon.

Продажи Walmart Stores с веб-сайта за последний фискальный квартал выросли на 67% по сравнению с прошлым годом.

Во втором квартале чистые продажи Amazon в Северной Америке достигли $22,37 млрд, что на 26,6% выше прошлогоднего показателя — $17,67 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что электронная коммерция в Европе бьет рекорды. Объем e-commerce в Европе в текущем году вырастет на 14%.

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По материалам thepaypers.com