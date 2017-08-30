Электронная коммерция в Испании: в 2017 году рынок вырастет на 17%

В 2016 году объем электронной коммерции в Испании составил 23,91 млрд евро

Объем электронной коммерции в Испании в 2016 году составил 23,91 млрд евро, что на 15% больше, чем годом ранее. Ожидается, что в текущем году электронная торговля в Испании вырастет на 17% и достигнет почти 28 млрд евро в конце 2017 года. Такие данные фигурируют в отчете Spain Ecommerce Country Report, опубликованном Ecommerce Foundation.

Согласно отчету, 11% компаний в Испании занимаются продажами B2C через свои веб-сайты. Для сравнения, в 2014 и 2015 годах показатель находился на уровне 9%.

Большинство испанских потребителей (83%) часто изучают товары перед тем, как совершить покупку или заказать сервис онлайн. 71% потребителей пользуются сервисами для сравнения цен перед совершением покупки. Около 65% пользователей интернета просматривают отзывы о товарах перед тем, как сделать приобретение.

54% испанцев совершают покупки в интернете

В прошлом году 54% испанцев совершали покупки онлайн. Самые популярные товары среди онлайн-потребителей в Испании — это одежда и обувь. За ними следуют товары в категориях домашняя электроника, книги, спорт и развлечения.

Трансграничная электронная коммерция в Испании

Основываясь на данных Statista, Ecommerce Foundation сообщает, что 41% испанских потребителей совершают онлайн-покупки как внутри страны, так и за границей, 52% отовариваются только на внутреннем рынке и 7% заказывают товары исключительно в зарубежных интернет-магазинах.

Самые популярные способы платежей в Испании

Совершая платежи в интернете, 42% потребителей в Испании отдают предпочтение PayPal или похожим сервисам, а 37% — дебетовым или кредитным картам. 13% сообщили, что предпочитают оплачивать товары наличкой при получении товара. В 2015 году последний показатель был на 2% выше.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что PayPal поможет мерчантам освоить трансграничную электронную коммерцию. Благодаря сотрудничеству с международной компанией WebInterpret, PayPal будет предоставлять помощь мерчантам при запуске локализованной версии онлайн-магазинов, приеме заказов и получении платежей от международных клиентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Электронная коммерция в США выросла на 16%

По материалам ecommercenews.eu