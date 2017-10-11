Онлайн или офлайн: как украинцы покупают за рубежом

На конференции Shoptalk Europe поговорили о том, как европейцы покупают за рубежом — онлайн или во время путешествий

Украинцы чаще покупают за рубежом во время путешествий. Тем не менее, доля онлайн-покупок, которые наши соотечественники совершают в иностранных магазинах, тоже довольно существенная. Среди стран Европы Украина занимает 8 место по соотношению онлайн и офлайн шопинга за рубежом. Так, согласно статистике Mastercard, 40% украинцев, которые покупают за пределами страны, делают это в Сети. Остальные 60% едут на шопинг в другие страны и покупают товары в традиционных магазинах.

Первое место по количеству онлайн-покупок за рубежом занимают испанцы. Вместе с итальянцами они тратят онлайн гораздо больше, чем в традиционных магазинах, находясь в чужой стране.

Обратный тренд наблюдается в Нидерландах, Швейцарии и Бельгии. Высокие цены в традиционных магазинах заставляют жителей этих государств ехать в соседние страны за покупками.

Этими данными поделилась Сара Квинлэн, старший вице-президент Mastercard по аналитике рынка во время выступления на крупнейшей e-commerce конференции Shoptalk Europe в Копенгагене.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Экспертное издание PaySpace Magazine в этом году стало медиа-партнером Shoptalk Europe – одной из самых крупных мировых конференций по цифровой эволюции и e-commerce. Подробнее о событиях мероприятия – в нашем спецпроекте.

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