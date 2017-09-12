Что такое Интернет вещей: история и прогнозы

Интернет вещей — это система взаимодействия между «умными устройствами» (гаджетами, техникой, автомобилями), которое достигается за счет подключения к Интернету

Бытовая техника — это только один из возможных вариантов реализации интернета вещей. Преимуществами подключения к сети различных устройств можно пользоваться в логистике, медицине, сельском хозяйстве и т.д.

Тренд интернета вещей только набирает популярность и с каждым годом становится все больше устройств, которые могут подключиться к сети — начиная носимыми гаджетами и заканчивая самоуправляемыми грузовиками.

Концепция «интернета вещей» обсуждается с 1982 года. Первым устройством, подключенным к сети, стал вендинговый автомат Coke machine на кампусе Carnegie Mellon University. Разработчики системы могли удаленно проверять, сколько бутылок охлажденной колы осталось в автомате.

Современное видение IoT появилось в 90-ых после публикации нескольких научных статей.

Так объясняли работу Интернета вещей на заре его существования:

В 1999 году понятие интернета вещей обрело более четкое определение. Во время Всемирного экономического форума в Давосе была представлена концепция шести типов интернета будущего — Six Webs. Ученые спрогнозировали появление беспроводного мобильного интернет-соединения, «умных» голосовых помощников и гаджетов, способных общаться между собой в формате Device-to-device.

Как видим, предсказания экспертов начали сбываться. Сегодня модельный ряд голосовых помощников насчитывает десятки устройств. Они могут сами заказывать товары в интернет-магазинах, управлять девайсами умного дома, вести бизнес-календари и воспроизводить музыку. Некоторые из них даже «научились» общаться между собой.

Реализация таких сервисов стала возможной благодаря сразу нескольким технологиям, включая беспроводную связь, аналитику в режиме реального времени, машинное обучение, датчики и встроенные системы.

Глобальные исследования показывают, что спрос на Интернет вещей продолжит расти. К 2021 объем рынка IoT достигнет 1,37 млрд долларов. Больше всего вырастет категория «электронные гаджеты». Также на рынке будут появляться умные медиа проигрыватели, беспроводные принтеры, умные измерительные приборы, умные носимые устройства, камеры, бытовая техника, дверные замки, лампочки и термостаты.

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