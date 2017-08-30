Голосовые помощники смогут общаться между собой

Те, кто делают ставку на то, что искусственный интеллект станет пользовательским интерфейсом будущего, скорее всего, не ошибаются

Сегодня глава Microsoft, Сатья Наделла и CEO Amazon, Джефф Безос объявили о начале работы над совместным проектом.

До конца года компании представят новую функцию голосовых помощников – возможность общения между собой. Так, умная колонка Alexa сможет передать запрос голосовому помощнику Cortana от Microsoft и наоборот.

Клиенты Alexa смогут получить доступ к уникальным функциям Cortana, таким как назначение встреч, доступ к рабочим календарям, напоминание о запланированных делах и т.д. Пользователи Cortana, в свою очередь, смогут попросить Alexa проконтролировать свои умные домашние устройства, или купить что-либо на Amazon.com.

Помощники представляют две совершенно разные отрасли. Cortana ориентирована на бизнес. Alexa – на электронную коммерцию и развлечения.

Безос также заявлял, что открыт к обсуждению подобного партнерства с голосовыми помощниками Apple и Google.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что голосовой помощник Amazon Alexa поможет с покупкой продуктов питания. Ocado, интернет-магазин продуктов питания, станет первым супермаркетом в Великобритании, который запустит приложение для этого виртуального ассистента.

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