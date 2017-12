Опрос: выбираем лучшие FinTech-конференции 2017 года

Выбираем лучшие конференции на тему финансов и электронной коммерции

В 2017 году онлайн-журнал PaySpace Magazine выступил медиа-партнером около 50 конференций в Украине и за рубежом. Предлагаем нашим читателям выбрать лучшие мероприятия, на которых обсуждали современные финансовые технологии и онлайн-бизнес. Репортажи с ивентов — далее.

Репортажи и новости с мероприятий:

FinSales 2017:

Итоги FinSales 2017: анонс нового сервиса и советы банкам по привлечению клиентов

FinSales 2017: Какие банки ищут украинцы в Google

Cashless Ukraine Summit:

Cashless Ukraine Summit: Украина движется в правильном направлении

Карточный бизнес и технологии:

Карта, интернет или мобильный: как цифровые платежи проникают в жизнь украинцев

Fraud and Breaches. How to protect?

Что угрожает владельцам банковских карт в Украине — эксперты

E-Congress 2017:

ПриватБанк представил новый формат оплаты интернет-заказов — в Viber и Telegram

Вместо почтомата: в Украине появится 1500 точек выдачи интернет-заказов

Вкладываем в e-commerce: какие украинские проекты интересны инвесторам

Киевский международный экономический форум:

«Go on-Line. Be cashless»: эксперты обсудили перспективы e-commerce в Украине

FinTech Ukraine 2017:

Эксперты обсудили будущее стартапов и банков на FinTech Ukraine 2017 — репортаж

XVII Payments & X Security EMA Conference:

Мошенничество в сфере платежей: тенденции и прогнозы на 2018 год

Меняем законы: что мешает безналичным платежам в Украине

К 2022 объем безналичных платежей в Украине вырастет вдвое

