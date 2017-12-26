Опрос: выбираем лучшие FinTech-конференции 2017 года

Выбираем лучшие конференции на тему финансов и электронной коммерции
В 2017 году онлайн-журнал PaySpace Magazine выступил медиа-партнером около 50 конференций в Украине и за рубежом. Предлагаем нашим читателям выбрать лучшие мероприятия, на которых обсуждали современные финансовые технологии и онлайн-бизнес. Репортажи с ивентов — далее.
Репортажи и новости с мероприятий:
FinSales 2017:
Итоги FinSales 2017: анонс нового сервиса и советы банкам по привлечению клиентов
FinSales 2017: Какие банки ищут украинцы в Google
Cashless Ukraine Summit:
Cashless Ukraine Summit: Украина движется в правильном направлении
Карточный бизнес и технологии:
Карта, интернет или мобильный: как цифровые платежи проникают в жизнь украинцев
Fraud and Breaches. How to protect?
Что угрожает владельцам банковских карт в Украине — эксперты
E-Congress 2017:
ПриватБанк представил новый формат оплаты интернет-заказов — в Viber и Telegram
Вместо почтомата: в Украине появится 1500 точек выдачи интернет-заказов
Вкладываем в e-commerce: какие украинские проекты интересны инвесторам
Киевский международный экономический форум:
«Go on-Line. Be cashless»: эксперты обсудили перспективы e-commerce в Украине
FinTech Ukraine 2017:
Эксперты обсудили будущее стартапов и банков на FinTech Ukraine 2017 — репортаж
XVII Payments & X Security EMA Conference:
Мошенничество в сфере платежей: тенденции и прогнозы на 2018 год
Меняем законы: что мешает безналичным платежам в Украине
К 2022 объем безналичных платежей в Украине вырастет вдвое
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