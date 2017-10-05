Вместо почтомата: в Украине появится 3000 точек выдачи интернет-заказов

Компания Meest Express запустила альтернативный сервис доставки из интернет-магазинов

Сегодня, 5 октября в Киеве проходит одна из крупнейших конференций в сфере электронной коммерции — E-congress 2017. В рамках мероприятия почтовый оператор Meest Express анонсировал запуск нового сервиса доставки из интернет-магазинов — Meest Точка.

С появлением этого сервиса клиенту не нужно будет идти в отделение почтовой службы или ждать курьера со своим заказом — забрать посылку можно будет по своему привычному маршруту на работу или домой.

До конца года компания установит около 3 тыс мини-пунктов обслуживания в популярных локациях — на заправках, в магазинах, парикмахерских. Специфика работы некоторых торговых точек, например, АЗС, позволит продлить график обслуживания клиентов до 24 часов в сутки. Другие точки будут работать 12 часов в сутки, 7 дней в неделю.

Новый формат выдачи посылок — без паспорта — позволит сократить очереди. Покупателю нужно будет только сообщить оператору код из смс, который он получит при покупке в интернет-магазине.

Также этот формат отразится на стоимости доставки — экономия от стандартной стоимости до 15%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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