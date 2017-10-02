«Нова пошта» снижает тарифы на доставку по областям Украины

Ранее доплата за доставку документов и посылок в населенные пункты за пределами областных центров составляла 20 грн, а грузов — от 35 грн

Чтобы упростить логику тарифов на услуги доставки, «Нова пошта» отменяет доплату к основному тарифу за доставку в/из населенных пунктов, располагающихся за пределами областных центров и крупных городов Украины (включая подконтрольные украинской власти города Луганской и Донецкой областей).

Посмотреть перечень этих населенных пунктов можно по ссылке: https://novaposhta.ua/uploads/misc/doc/populated_areas.pdf.

Ранее доплата за доставку документов и посылок составляла 20 грн, а грузов — от 35 грн в зависимости от веса, с учетом протяженности маршрутов и организации логистики по этим направлениям.

Например, стоимость посылки весом до 30 кг, которая направляется из Киева в г. Заболотив Ивано-Франковской области, составит на 20 грн меньше, чем раньше. Стоимость доставки отправления весом до 75 кг из Лазурного Херсонской области в Ровно теперь снизится на 35 грн и т.д.

Новые тарифы распространяются на все типы отправлений (документы, посылки и грузы) и доставки (из/в отделение, с/на адрес и т.д.) и вступают в силу, начиная с сегодняшнего дня, 2 октября 2017 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что «Нова пошта» усовершенствует наложенный платеж. Если ранее для получения средств за свой товар клиент должен был идти в отделение, теперь деньги поступят на карту. Перечисление средств обеспечит финансовый партнер «Нова пошта», компания «Пост Финанс».

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