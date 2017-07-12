Украинцы стали чаще пользоваться почтоматами — «Нова пошта»

На рынке отмечается тенденция роста использования почтоматов

Как сообщает один из крупнейших логистических операторов Украины «Нова пошта» в своем отчете за первое полугодие 2017 года, клиенты компании стали чаще пользоваться почтоматами. По сравнению с первой половиной прошлого года, количество посылок, полученных через автоматизированные пункты выдачи, выросло почти на 30%.

Кроме того, общее количество отправлений, которые «Нова пошта» доставила в течение I полугодия 2016 года, на 32% превысило данные за аналогичный период прошлого года. При этом, самым популярным видом отправлений остаются посылки весом до 2 кг. Причинами роста показаний компания называет стремительную динамику рынка онлайн-торговли и рост спроса на адресное обслуживание.

Что касается сегмента e-commerce, то за шесть месяцев 2017 для клиентов этого сегмента компания доставила более 14 млн отправлений. Это на 31% больше аналогичного показателя прошлого года.

Напомним, в прошлом месяце клиенты «Нова пошта», которые работают в сегменте e-commerce, получили возможность воспользоваться электронными деньгами. Процессинг электронных денег работает через платежную систему FORPOST в тестовом режиме. Вскоре она станет частью операционной модели, включая адресную доставку «Нова пошта».

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