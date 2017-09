Что угрожает владельцам банковских карт в Украине — эксперты

Как нужно вести себя, чтобы не стать жертвой мошенников — читайте далее

Сегодня, 19 сентября в Киеве проходит конференция “Fraud and Breaches. How to protect?”, посвященная вопросам кибербезопасности. В рамках мероприятия Межбанковская ассоциация ЕМА представила последнюю статистику и тенденции мошенничества в банковcкой отрасли.

Заместитель директора ЕМА назвала главные тенденции платежного мошенничества, которые на сегодняшний день приносят убытки банкам и вкладчикам.

Социальная инженерия

Методы социальной инженерии используются мошенниками чтобы заставить пользователя банковской карты добровольно передать реквизиты кредитки мошенникам. Это может быть вишинг (телефонный звонок от имени «сотрудника банка»), смишинг (SMS из «банка» с угрозой блокировки карты и требованием перезвонить) и фишинг (создание веб-сайтов, которые внешне напоминают популярные платежные сервисы).

В 2016 году предполагаемый доход мошенников от вишинга увеличился впятеро, до 275 млн грн за 12 месяцев. О том, как не стать жертвой телефонных мошенников — читайте в материале.

Фишинговых ресурсов, наоборот, становится меньше. Статистика текущего года показывает, что за первое полугодие 2017 сократилось количество сайтов, которые крадут данные банковских карт онлайн. Было зафиксировано 79 таких ресурсов по сравнению с 112 в первом полугодии 2016. Как распознать сайт-подделку — смотрите на инфографике.

Доход мошенников от социальной инженерии за прошлый год составил 320 млн грн. Зачастую преступники инициируют атаки (звонки, смс) с неподконтрольных Украине территорий. Что затрудняет привлечение их к ответственности.

Банкоматы

Банкоматное мошенничество тоже вызывает опасения экспертов. Так, в первом полугодии участились случаи скимминга. И теперь его не так просто распознать. Вместо объемных накладок на картридеры, которые копировали данные кредиток ранее, мошенники используют вставки. Внешне обнаружить их очень сложно. Поэтому единственный способ обезопасить средства на кредитке — прикрывать рукой клавиатуру при вводе PIN-кода. Всего за первые 6 месяцев года было обнаружено 50 банкоматов, где мошенники крали данные банковских карт таким способом.

Хороших результатов удалось добиться в борьбе с кэш-трепингом. В первом полугодии 2017 мошенники стали реже устанавливать на АТМ накладки, которые препятствуют выдаче средств. Такие приспособления были обнаружены в 66 банкоматах, в отличие от 400+ в первом полугодии 2016.

Банки

Банки тоже становятся жертвами мошенников. Чтобы украсть деньги непосредственно из банкомата мошенники внедряют в них специальное ПО, которое позволяет управлять АТМ. Такие атаки называются Blackbox. Угроза направлена на банкоматы Wincor. Полный пакет ПО, необходимого для опустошения банкомата, стоит 5 тыс долларов. Купить его можно на Dark Net.

В ЕМА уже реализовали один проект, направленный на повышение финансовой грамотности населения — SafeCard. В дальнейшем организация планирует продолжить образовательную программу по кибербезопасности.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Платежи в интернете: как проверить сайт на ловушки (инфографика)