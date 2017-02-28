Платежи в интернете: как проверить сайт на ловушки (инфографика)

Будьте осторожны, пополняя мобильный в интернете

В уанете растет количество случаев мошенничества. Преступники подделывают популярные веб-сайты (например, для пополнения мобильного) и выманивают у пользователей реквизиты их платежных карт.

В итоге обещанные услуги не предоставляются, а данные карты сохраняются у мошенников. Только за 2016 год количество зафиксированных в Украине преступных сайтов выросло в 4,5 раза – с 38 до 174.

Чаще всего мошенники используют «фейковые» сайты для пополнения мобильного счета (35%), перевода денег с карты на карту (10%) и ресурсы, которые якобы оказывают обе эти услуги (16%). Еще 27% – это сайты-подделки под Portmone, 11% – мошеннические ресурсы, которые маскируются под официальные web-страницы других платежных сервисов.

Большинству фишинговых сайтов удается просуществовать только несколько недель, в некоторых случаях – всего несколько дней. Однако за это время мошенники успевают поймать «на крючок» немалое количество опрометчивых владельцев карт. Всего за несколько дней работы один такой ресурс выманивает данные 800– 2500 карт граждан.

В рамках Национальной программы содействия безопасности электронных платежей и карточных расчетов Safe Card экспертами Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА создана инфографика для граждан о том, как распознать такие мошеннические веб-ресурсы и как действовать в случае осознания, что карточные данные уже попали «в руки» преступника.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, клиенты каких банков чаще всего становятся жертвами карточных мошенников. В некоторых случаях мошенники используют даже автоответчики для выманивания данных по платежным картам.

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