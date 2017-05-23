Украинцы научились правильно использовать платежные карты — исследование

Получены результаты второй волны национального опроса относительно осведомленности граждан о способах защиты от платежного мошенничества

В марте-апреле 2017 года в Украине прошла вторая волна комплексного социологического исследования gemiusAdHoc. Опрос позволил определить, как изменились знания украинцев о способах защиты от кибермошенничества после первой волны обучения. Исследование провели через полгода после старта Национальной программы содействия безопасности электронных платежей и карточных расчетов SafeCard, (1 октября 2016 года).

Положительные результаты исследования:

количество респондентов, которые в случае мошенничества с платежной картой обратятся в Полицию через сайт киберполиции, увеличилось на 40%

также растет доверие опрошенных к Патрульной полиции – по сравнению с первой волной опроса, за помощью к патрульным сегодня обратилось бы уже почти втрое больше граждан

граждан по данным киберполиции, по состоянию на сегодня около 80% обращений граждан связаны именно со случаями платежного мошенничества

обращений граждан связаны именно со случаями платежного мошенничества на 43% больше украинцев теперь знают о том, что для оплаты товаров и услуг в Интернете следует открыть отдельную платежную карту

больше украинцев теперь знают о том, что для оплаты товаров и услуг в Интернете следует открыть отдельную платежную карту почти на 5% увеличилось количество людей, которые заблокируют карточку в случае мошенничества или непонятной ситуации с карточкой

увеличилось количество людей, которые заблокируют карточку в случае мошенничества или непонятной ситуации с карточкой примерно в два раза больше граждан осознают необходимость прикрывать ПИН-клавиатуру банкомата во время введения ПИН-кода

граждан осознают необходимость прикрывать ПИН-клавиатуру банкомата во время введения ПИН-кода в три раза уменьшилась неосведомленность об использовании надежных платежных сервисов, неразглашении секретных данных карточки и банковских sms-паролей, необходимости закончить телефонный разговор, если преступники пытаются узнать реквизиты платежной карты.

Показатели, которые требуют улучшения

Вместе с тем, вторая волна исследования позволила определить и узкие места, на устранении которых следует сосредоточить еще больше усилий в ближайшем времени. Так, например, зафиксирован все еще довольно низкий уровень внимания граждан к деталям адресной строки ресурсов, которые используются для онлайн-расчетов картой.

около 20% украинцев по прежнему не считают рискованным вводить реквизиты своих карточек на сайтах, адрес которых начинается с «http», а не с «https» (что свидетельствует о безопасном соединении).

украинцев по прежнему не считают рискованным вводить реквизиты своих карточек на сайтах, адрес которых начинается с «http», а не с «https» (что свидетельствует о безопасном соединении). почти на прежнем уровне остался процент граждан, которые считают рискованным отходить от банкомата, если деньги с их карты были списаны, но не выданы.

по-прежнему много украинцев не осознают опасность использования общедоступных сетей WI-FI для проведения онлайн-расчетов.

Результаты опроса также подтверждают необходимость продолжать активную работу в направлении информирования граждан о базовых методах защиты платежной карты (установление лимитов, смена ПИН-кода и т.д.). Ведь объемы мошенничества продолжают расти. Если в 2015 году жертвой платежных преступников становился каждый 220-й владелец платежной карты, то по результатам 2016 года – это уже был каждый 80-й.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Как и в 2016 году, исследование проводилось компанией «Gemius Украина» и Украинской межбанковской Ассоциацией членов платежных систем ЕМА. Респондентам предложили ответить на вопросы, которые касались использования платежных карт как в банкоматах, так и в Интернете, а также реакции на случаи мошенничества с карточками.

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