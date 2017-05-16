Безопасность в один клик: OLX запускает новую услугу для противостояния мошенникам

OLX запускает услугу для безопасных покупок и продаж

Сервис объявлений OLX запустил новую услугу для безопасных безналичных расчетов «Безопасная сделка». Новое решение призвано защитить как покупателей от недобросовестных продавцов, которые часто требуют предоплату на карту, а затем исчезают, так и продавцов от мошенников, орудующих в уанете. Услуга реализована совместно с UAPAY и «Нова пошта».

Когда пользователь оплачивает покупку новым способом, на его карте блокируется сумма, указанная в объявлении. После этого продавец отправляет товар через «Нову пошту». Как только покупатель осмотрит товар в отделении и подтвердит его получение, деньги сразу поступают на карту продавца. Если товар не соответствует описанию, и покупатель откажется от покупки, деньги возвращаются на его карту.

Для того, чтобы активировать услугу, продавец при подаче объявления указывает свои данные по карте. Эту же информацию указывает при совершении покупки покупатель. Обслуживает платежи компания UAPAY, которая проверяет данные каждой стороны сделки. Таким образом, покупатель и продавец не обмениваются конфиденциальной информацией, она безопасно хранится у провайдера.

Комиссия за пользование сервисом составляет 0,3% от стоимости товара + 3 грн. По словам Сергея Гапоченко, директора OLX в Украине и Центральной Азии, эта комиссия является беспрецедентно низкой для украинского рынка. Ведь стоимость P2P-переводов выше, а именно этот способ оплаты является самым популярным среди продавцов и покупателей на OLX.

Как работает «Безопасная сделка»

Продавец активирует услугу «Безопасная сделка» при подаче объявления. Он указывает информацию для доставки (вес товара, отделение «Нова пошта», откуда будет отправлять посылку) и вводит данные своей банковской карты, на которую будет получать деньги за заказы. Предложение отмечается специальным значком «Безопасная сделка», в объявлении появляется кнопка «Купить». Система запоминает данные, и при составлении следующих объявлений информация будет заполняться автоматически.

Покупатель выбирает товар и делает заказ, нажав на кнопку «Купить». При этом покупателю необходимо заполнить данные по доставке (отделение «Нова пошта», где планирует забирать посылку) и банковской карте, откуда будут перечисляться деньги. Для перечисления денег покупателю не нужно знать данные банковской карты продавца. Система запоминает данные, и при следующих покупках информация будет заполняться автоматически.

В момент оформления заказа деньги с банковской карты покупателя блокируются на транзитном счету банка финансового партнера компании UAPAY. С карты покупателя снимаются деньги за доставку и комиссию финансового партнера (0,3% от стоимости товара + 3 грн).

Продавец получает уведомление о новом заказе. У него есть 2 дня, чтобы подтвердить заказ, и 3 дня, чтобы отправить посылку.

Покупатель получает посылку в указанном отделении «Нова пошта» и осматривает товар. Если товар подходит, покупатель подтверждает сделку, и деньги мгновенно перечисляются на карту продавца. Если покупатель откажется от посылки, стоимость обратной доставки продавцу компенсируют не деньгами на карту, а на бонусный счет OLX.

Если продавец отклонил сделку, покупатель получит об этом email уведомление. Деньги за доставку и стоимость товара будут возвращены на карту покупателя.

Как отметил Сергей Гапоченко, 71% операций на OLX за прошлый год были оплачены с помощью безналичных расчетов (банковских карт). При этом, мошенничество остается основной причиной, по которой потребители все еще не пользуются OLX. Сергей уверен, что новый сервис позволит уменьшить уровень мошенничества при совершении покупок в сети. Такую же надежду озвучил присутствовавший на презентации Александр Карпов, директор Ассоциации «ЕМА». По его мнению, уже через два квартала после запуска сервиса «Безопасная сделка» можно будет увидеть первые положительные результаты по уменьшению случаев мошенничества в интернете.

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