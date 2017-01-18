Что украинцы искали на OLX в 2016 году

OLX опубликовал список самых популярных товаров среди украинцев в 2016 году
Сервис объявлений OLX опубликовал список самых популярных товаров среди украинцев в 2016 году.
Лидером рейтинга оказался iPhone, который в этот раз даже обошел неизменного лидера по запросам среди украинских потребителей — велосипед.
В топ-10 самых популярных товаров также вошли платья, босоножки, кроссовки, куртка, туфли и купальник. В рейтинг также попали китайский планшет Jeka JK и Nike.
Среди самых популярных брендов — Zara, Adidas, Guess, Tommy Hilfiger и Chanel.
В категории «транспорт» первое место, как и раньше, за велосипедом. Затем идут мотоблоки, минитракторы, лодки, скутеры и газоболонное оборудование для автомобилей.
Самыми востребованными товарами к категории «электроника», помимо iPhone и Jeka JK, оказались планшеты и ноутбуки. Интересно, что настольные компьютеры даже не попали в первую десятку. В топ-10 оказались холодильники, телевизоры, мониторы, колонки и электронная сигарета.
Украинцы также интересовались детскими товарами — колясками, комбинезонами, памперсами, ходунками и кроватками.
Данные OLX показали, что пользователи разных устройств интересуются разными категориями товаров. Например, пользователи десктопов ищут предметы для быта или сельского хозяйства. Пользователей iPhone привлекают модные бренды и одежда. Среди пользователей Windows Phone лидером поиска оказался флагман на этой операционной системе — марка Lumia.
Самые популярные запросы на OLX c мобильных устройств за 2016 год
Топ-10 запросов через Android:
1. Велосипед
2. Платье
3. Босоножки
4. Кроссовки
5. Диван
6. Куртка
7. iPhone
8. Туфли
9. Джинсы
10. Купальник
Топ-10 запросов через iOS:
1. iPhone 5
2. Платье
3. Nike
4. Босоножки
5. iPhone
6. Кроссовки
7. Zara
8. Купальник
9. Туфли
10. Велосипед
Топ-10 запросов через Windows Phone:
1. Велосипед
2. Lumia
3. Платье
4. Куртка
5. Диван
6. iPhone
7. Кроссовки
8. Ноутбук
9. Ботинки
10. Обмен
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что назван самый популярный товар в Сети среди украинцев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Покупки онлайн: что, где и как покупают украинцы?