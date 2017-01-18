Что украинцы искали на OLX в 2016 году

OLX опубликовал список самых популярных товаров среди украинцев в 2016 году

Сервис объявлений OLX опубликовал список самых популярных товаров среди украинцев в 2016 году.

Лидером рейтинга оказался iPhone, который в этот раз даже обошел неизменного лидера по запросам среди украинских потребителей — велосипед.

В топ-10 самых популярных товаров также вошли платья, босоножки, кроссовки, куртка, туфли и купальник. В рейтинг также попали китайский планшет Jeka JK и Nike.

Среди самых популярных брендов — Zara, Adidas, Guess, Tommy Hilfiger и Chanel.

В категории «транспорт» первое место, как и раньше, за велосипедом. Затем идут мотоблоки, минитракторы, лодки, скутеры и газоболонное оборудование для автомобилей.

Самыми востребованными товарами к категории «электроника», помимо iPhone и Jeka JK, оказались планшеты и ноутбуки. Интересно, что настольные компьютеры даже не попали в первую десятку. В топ-10 оказались холодильники, телевизоры, мониторы, колонки и электронная сигарета.

Украинцы также интересовались детскими товарами — колясками, комбинезонами, памперсами, ходунками и кроватками.

Данные OLX показали, что пользователи разных устройств интересуются разными категориями товаров. Например, пользователи десктопов ищут предметы для быта или сельского хозяйства. Пользователей iPhone привлекают модные бренды и одежда. Среди пользователей Windows Phone лидером поиска оказался флагман на этой операционной системе — марка Lumia.

Самые популярные запросы на OLX c мобильных устройств за 2016 год

Топ-10 запросов через Android:

1. Велосипед

2. Платье

3. Босоножки

4. Кроссовки

5. Диван

6. Куртка

7. iPhone

8. Туфли

9. Джинсы

10. Купальник

Топ-10 запросов через iOS:

1. iPhone 5

2. Платье

3. Nike

4. Босоножки

5. iPhone

6. Кроссовки

7. Zara

8. Купальник

9. Туфли

10. Велосипед

Топ-10 запросов через Windows Phone:

1. Велосипед

2. Lumia

3. Платье

4. Куртка

5. Диван

6. iPhone

7. Кроссовки

8. Ноутбук

9. Ботинки

10. Обмен

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что назван самый популярный товар в Сети среди украинцев.

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