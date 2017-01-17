Покупки онлайн: что, где и как покупают украинцы?

Как потребительские привычки украинцев изменились с 2011 по 2016 год

93% потребителей в мире и 91% в Украине хоть раз совершали покупки в интернете. При том, что в нашей стране такой показатель был достигнут всего за последние пять лет. Такие результаты продемонстрировало исследование Nielsen Connected Commerce. В исследовании приняли участие 30 тыс онлайн-респондентов из 63 стран мира.

Онлайн-шоппинг становится популярнее

Одной из основных причин популярности онлайн-покупок является рост проникновения интернета. Наибольшей популярностью среди онлайн-потребителей пользуются категории товаров с сервисной поддержкой и товары длительного пользования.

В 2016 году по сравнению с 2011 годом количество потребителей в Украине, которые не совершают покупки в интернете сократилось почти вдвое — с 17% до 9%.

Самыми популярными онлайн-товарами среди украинцев являются:

— одежда, обувь и аксессуары (56%)

— компьютерная техника (52%)

— потребительская техника (50%)

— товары по уходу за собой и косметика (42%)

— упакованые продукты питания (6%)

— свежие продукты (5%)

Что мешает развитию онлайн-покупок?

Естественно, что наименее популярной категорией товаров для покупки в интернете является «свежие продукты», потому как картинка в мониторе не может передать физический внешний вид товара, его цвет и запах. Также, препятствиями являются невозможность самостоятельно выбрать конкретный товар и недостаточный уровень качества доставки товара.

Позитивным фактором является то, что 48% украинских потребителей полностью или частично доверяют сайту для интернет-шопинга, которым пользуются, в том, что касается сохранности персональной информации.

Сила убеждения

Среди факторов, которые сильнее всего влияют на принятие решения о покупке того или иного товара, визит в магазин, рекомендации знакомых, информация о товаре на сайте магазина и социальные медиа. Так, 41% потребителей решение о покупке свежих продуктов питания помогает принять только визит в магазин. Для 33% потребителей, приобретающих товары по уходу за собой и косметику, решающим фактором также является визит в магазин. Рекомендации знакомых также важны для потребителей этих двух категорий товаров.

При покупке потребительской техники и одежды или обуви потребители предпочитают получать информацию о товаре на сайте магазина (47 и 36% соответственно). Социальные медиа как канал коммуникации работают для 31% украинских потребителей при покупке одежды и обуви, для 23% — при покупке потребительской техники и для 25% — при покупке средств по уходу за собой и косметики.

Исследование проводилось с 31 октября по 18 ноября 2016 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что назван самый популярный товар в Сети среди украинцев.

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По материалам retail-community.com.ua