Опасный разговор: как не стать жертвой вишинга (инфографика)

Эксперты рассказали о том, как не стать жертвой телефонных мошенников

Сегодня в Украине одним из самых распространенных типов мошенничества с использованием платежных карт является вишинг. Преступники во время телефонного разговора пытаются воздействовать на держателя платежной карты с целью выманивания секретных данных карты и банковских sms-паролей. Согласно статистике, 76% владельцев платежных карт, ставших объектом вишинга, разглашают мошенникам реквизиты своих карт.

Ассоциация «ЕМА» разработала инфографику о том, как распознать телефонных мошенников, какие эффективные способы защиты существуют, и какие действия необходимо предпринять в случае, если карточные реквизиты были уже выманены преступниками.

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