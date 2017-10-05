ПриватБанк представил новый формат оплаты интернет-заказов — в Viber и Telegram

Магазины-клиенты самого крупного банка в Украине смогут выставлять счета покупателям в Приват24 и популярных мессенджерах

5 октября в рамках конференции E-Congress 2017 ПриватБанк представил новый сервис оплаты товаров для владельцев интернет-магазинов и их клиентов. О новом решении в мессенджерах рассказали Павел Чишко и Ирина Иванова.

Суть нового сервиса заключается в том, что владелец интернет-магазина сможет выставить счет своему покупателю через любой удобный для него канал — онлайн-банкинг или мессенджер. Такая процедура оплаты не требует от ритейлера никаких дополнительных операций. Банк сам найдет, каким каналом связи пользуется клиент (по номеру телефона) и вышлет ему счет в Приват24, Viber, Facebook Messenger или Telegram. Клиенту нужно будет только оплатить товар, единожды зарегистрировав свою карту в чат-боте Привата или просто подтвердив транзакцию в онлайн-банке.

Согласно стандартной схеме, в первую очередь банк ищет покупателя в Приват24, а затем в популярных мессенджерах. Однако приоритетность каналов может меняться, в зависимости от пожеланий продавца.

Система работает на базе платежного решения ПриватБанка — LiqPay.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что ПриватБанк открыл малому бизнесу прием платежей по QR-кодам. с сервисом «Платежи по QR-коду» покупатели могут оплачивать товары или услуги через мобильное приложение Privat24, отсканировав QR-код с рекламного плаката торговой точки.

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