«Go on-Line. Be cashless»: эксперты обсудили перспективы e-commerce в Украине

Основной темой Киевского международного экономического форума в этом году стала новая экономическая реальность

Вчера, 6 октября, в рамках Kyiv International Economic Forum состоялась панельная дискуссия на тему «Go on-Line. Be cashless. Потенциал и вызовы для украинских бизнесов внутри страны и в мире». Ведущие эксперты рынка обсудили, каков возможный потенциал роста в онлайн-бизнесах и чего не хватает современному e-commerce в Украине.

Редакция PaySpace Magazine предлагает ознакомиться с мнением и аргументами докладчиков, а также подробнее узнать о состоянии украинского рынка электронной коммерции.

Совладелец «Нова пошта», президент Союза украинских предпринимателей Вячеслав Климов презентовал статистические данные по рынку e-commerce и безналичным платежам. Основным драйвером роста отрасли в Украине он назвал миграцию из классического ритейла в онлайн. Спикер отметил, что Украина входит в тройку наиболее динамично развивающихся рынков e-commerce в Европе. Тем не менее, доля e-commerce в общей доле ритейла в Украине просто ничтожна — 3%. Для сравнения, в развитых странах — это 10-15%.

Эксперт назвал также основные барьеры для развития e-commerce и cashless:

отсутствует законодательная база для рынка;

тенизация национальной экономики (37% от ВВП в 1 квартале 2017 года);

неразвитая платежная инфраструктура;

пока слабая культура cashless-операций;

низкая финансовая грамотность вне больших городов;

низкая покупательная способность населения.

Возможными решениями этих проблем Вячеслав Климов видит диалог между рынком и властью, введение четких правил “игры в cashless” для участников рынка, обеспечение условий для прихода международных платежных систем типа Paypal и развитие собственных систем. К тому же, по мнению совладельца «Нова пошта», в дальнейшем будут неимоверным темпами развиваться облачные технологии и все что связано с данными — все, что упрощает нашу повседневную жизнь.

Илья Лаурс, председатель венчурного фонда Nextury Ventures, убежден, что физические деньги, пускай даже выраженные в электронной форме, не соответствуют требованиям новой цифровой экономики. Он также считает, что развитие технологии блокчейн и искусственного интеллекта имеют ключевое значение, ведь они определяют будущее.

Сергей Францишко, директор по развитию бизнеса Mastercard в Украине, Молдове, Грузии и странах Центральной Азии, также привел статистические данные. Он отметил тенденцию к стремительному росту m-commerce. Прежде всего, это обусловлено растущей частотой использования смартфонов — в среднем украинец проводит около 4 часов в сутки, используя свой смартфон. Спикер подчеркнул, что по статистике 72% украинцев готовы совершать покупки с помощью мобильного телефона.

Обсуждая необходимость популяризации безналичных рассчетов среди возрастной категории населения 50+, Сергей Францишко упомянул своего отца, назвав его cashless-евангелистом. Если в магазине нет терминала, он оставляет корзину и уходит со словами: «На дворе 2017 год, а вы все еще не принимаете карточки». Такое поведение потребителей стимулирует продавцов к развитию и принятию прогрессивных методов оплаты.

Важным вектором развития отрасли эксперт считает упрощение осуществления онлайн-платежей. По статистике, почти 40% пользователей прерывают процесс оплаты, если их просят о регистрации или других действиях, требующих несколько десятков кликов. Компания Mastercard популяризует свое платежное решение Masterpass – простой, удобный и надежный электронный кошелек для более безопасного и быстрого шопинга онлайн. С его помощью можно оплачивать в сети в пару кликов.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ: Вкладываем в e-commerce: какие украинские проекты интересны инвесторам